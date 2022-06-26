李总理：大国矛盾若导致他国面对选边压力 将令人担忧

（早报讯）大国之间因相互竞争而出现的矛盾和紧张关系，如果导致世界局势不稳定，或使其他国家面对被迫选边站的压力，会是令人担忧的局面。

第26届共和联邦政府首脑会议星期六（6月25日）落下帷幕。在卢旺达出席会议的李显龙总理于当地时间星期六下午5时（新加坡时间星期六晚上11时）接受随行本地媒体采访时总结与会心得，并回答有关大国博弈如何影响小国和世界局势的提问。

李总理说，无论是大国之间产生矛盾，或是大国因考虑自己的利益而联手、不把小国利益当一回事，都会引起小国担忧。

从经济角度而言，大国有意争取小国的市场和商机，是积极的发展。小国希望获得发达和快速增长经济体的关注，也希望这些经济体与小国做生意、发展关系、投入更多资金，以及把更多产品出售到小国。

但另一方面，如果大国之间的矛盾导致世界局势不确定或不稳定，小国越是被迫选边站，这种局面令人担忧。

李总理说，冷战时期，东南亚和其他地区都出现大国较劲，眼下亚洲国家也会成为大国争相拓展联系的对象。美国倡导的印太经济框架（IPEF）和中国发起的全球发展倡议，都是在本区域相互竞争的提案。但凡这些倡议不相互排斥，新加坡两边都参与。

除了中美关系，世界同时还面对冠病疫情和俄乌战争等严峻挑战。

李总理说，虽然疫情还没过去，我国也因为奥密克戎BA.4和BA.5变种毒株而出现新一波疫情，全球整体而言有能力应付病毒接下来的演变。

国际社会原本希望走出冠病疫情后，能踏上新的复苏道路。但还没走到这一步，又必须应付俄乌战争造成的影响。

李总理说，目前看来俄乌双方都不肯让步，战争预计还会持续一些时日。

“这不仅对交战双方，而是对全球来说都是坏消息。因为这意味出现不确定、不稳定和紧张的局面，也有误判、冲突升级和扩大的可能。与此同时，其他国家也感受到战事的连带效应……所以我们必须为前方道路颠簸做好准备。”

李总理认为，全球已经出现不一样的局面，无论是美国视中国崛起为良性，或欧洲畅谈的后冷战和平红利，这些时期已经过去。

“现在的情况不再是世界大国相互竞争但基本保持和平，而是有对手、敌对关系和流血冲突。在欧洲和亚洲的情况，如果没有小心处理，也有可能出问题。”

但李总理认为，新加坡曾走过艰难时期，他相信新加坡会再次克服困难。面对世界局势的重重挑战，他呼吁：“无论什么困难，我们都必须团结，自我提升，推动经济转型，坚定决心走出困境，并且在走出当前局面的时候继续走在其他国家前头。我想这在我们力所能及的范围之内。”