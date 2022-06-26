李总理：中小国家须彼此合作 才能有效发声

（早报讯）中小国家必须集结力量，才能更有效地在国际舞台上发声。如果无法在复杂的国际局势中彼此合作，处境会较危险。

出访卢旺达的李显龙总理星期六（6月25日）接受随行本地媒体采访，回答有关小国如何在大国博弈中维护自身利益的提问时说，小国无法左右重大的趋势，但这不意味小国的处境不安全，无法主动把握自己的前途。

小国如果能合作，就能更大地发声，就能更有效地在联合国发挥一定的作用。“如果我们不能够彼此合作，在复杂的国际局势里，我们的地位肯定会比较危险。”

新加坡1992年发起小国论坛（简称FOSS），让小国能就相互关切的课题制定共同立场，在联合国更有力地发声。新加坡2009年也发起由30个中小国家组成的环球治理组织（Global Governance Group，简称3G），促进二十国集团（G20）与其他联合国成员国的联系。

李总理说，大国有大国的权力和势力，但大国仍然希望得到其他国家的支持和赞同。“许多小国，我们不一定有威力，但我们有一些我们的看法，我们的观点。如果我们能够有系统、有逻辑地阐述出来，在国际上有它一定的作用。”

第26届共和联邦政府首脑会议星期六落幕。李总理说，他最大的收获是能再次和各国领袖面对面交流。

自上一届会议四年前召开后，国际地缘和战略局势出现新的发展。各国领袖在本届会议上讨论了乌克兰战局、冠病疫情、能源价格、通货膨胀等课题，在这些课题上不同国家的看法也不尽相同。

李总理说：“这些看法跟我们的地缘位置、历史、社会结构，和我们对未来的愿景都有关系，所以各国的看法不相同。我们交换意见能够了解彼此的观点，希望能够增进彼此的互信、了解和合作。”

这是李总理任内首次出访非洲。他星期天（26日）和星期一留在卢旺达，进行正式的双边访问。

谈到出访非洲和卢旺达的感想时，李总理说：“卢旺达是非洲一个非常有意思的国家，有很大的潜能，也和新加坡有一些联系。他们非常看重我们，说他们的抱负是成为非洲的新加坡。这对我们是非常大的称赞，但其实我们都是在相互学习……很高兴在这里有几天的时间，让我有机会更了解卢旺达和非洲。”