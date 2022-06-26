过去两年四成BTO项目 三房或更大首次申购率不超过1.7

（早报讯）去年和前年推出的46个预购组屋（BTO）项目中，约四成或19个项目的首次购屋者在申购三房式或更大单位时，申购率仅为1.7或更低。

1.7的申购率代表每个单位有1.7人争购。建屋发展局数据显示，受邀挑选单位的组屋申请者中，约四成出于各种原因没有这么做。因此，首次购屋者的排队号码只要在单位供应量的170%以内，就很有可能受邀挑选单位。

建屋局今天（6月26日）发文告说，尽管预购组屋申购率因强劲住屋需求和近年推出的项目地点优越而居高不下，但并非所有项目的申购率都很高，首次购屋者在一些项目中受邀挑选单位的机会大。

首次购屋者申购率不超过1.7的19个预购组屋项目，横跨成熟和非成熟市镇，并涵盖各组屋类型。

以最受欢迎的四房式单位来看，去年和前年有七个项目的四房式单位，首次购屋者申购率为1.7或更低。

七个项目中有三个位于成熟市镇，即前年推出的三个淡滨尼北项目GreenGlade、GreenCrest和GreenOpal。另四个位于非成熟市镇，是去年推出的武吉巴督West Hill、裕廊西Nanyang Opal，以及登加新镇的Parc Glen和Parc Clover。

上述三个淡滨尼北项目，以及West Hill和Nanyang Opal的三房式和五房式单位，首次购屋者申购率也不超过1.7。

建屋局过去两年推出八个等候时间短于三年的组屋项目

建屋局重申，希望早点搬进新家的首次购屋者，可以考虑等候时间短于三年的组屋。当局自2018年下半年以来就提供这类等候时间较短的单位，包括过去两年推出的好几个预购组屋项目。

例如，去年11月，建屋局推出三个等候时间介于两年五个月至两年九个月的项目。其中两个项目是登加Parc Glen和Parc Clover，三房式和四房式单位的首次购屋者申购率都不超过1.7。

前年8月和11月的组屋销售活动中，当局也推出五个等候时间介于一年11个月至两年10个月的项目。这当中，登加Garden Court和Garden Terrace，以及蔡厝港Keat Hong Verge，三房式单位的首次购屋者申购率不超过1.7。淡滨尼GreenGlade和GreenCrest所有组屋类型的首次购屋者申购率也都不超过1.7。

建屋局总结，过去两年推出的这八个等候时间较短的项目中，有七个项目至少一个屋型的首次购屋者申购率不超过1.7。

这些项目的申请者因此不仅很有可能受邀挑选单位，也可在挑选单位的三年内领取新居钥匙。建屋局说，只要情况允许，将继续推出更多等候时间较短的项目。

当局也继续鼓励组屋买家考虑申购非成熟市镇项目或单位较多的项目，以便有更大机会能受邀挑选组屋。“根据我们的记录，几乎所有申购非成熟市镇预购组屋的首次购屋者，都有机会在三次尝试以内受邀挑选单位。事实上，每10人中有约九人有机会在两次尝试以内受邀挑选单位。”