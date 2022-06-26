踹门救两受困幼童 英雄原来曾是消防员

（早报讯）马西岭大火，两名幼童受困客厅，破门救人的邻居原来是一名前消防员。

马西岭弯218座组屋的二楼单位在6月22日晚上约10时40分失火，屋内当时只有一对年幼的兄弟在客厅。《新明日报》之前报道，有人破门救出两兄弟，记者辗转联系到这名好心人费德伍斯（35岁，保安人员），他原来曾是一名消防员，听闻火患后，就冲下楼救援。

他受访时透露，从六楼楼梯跑到二楼时，发现门外有两名男子拍打失火单位大门，也尝试透过窗户查看。“我认识屋主一家人，因此知道他们有两个孩子。”

情急下，费德伍斯见铁门没锁，举起脚踹了两下木门，成功破门后，一阵浓烟呛鼻，看不清屋内情况，于是返回六楼拿手电筒跟口罩。当他再度返回时，屋内已没人，事后才获悉两兄弟已被警员救出。

费德伍斯说，两兄弟脱困后饱受惊吓，哥哥的耳朵貌似起水泡，弟弟相信被浓烟呛到，流了一脸口水和鼻涕。

他事后联系上屋主，才获悉屋主出外钓鱼，而女屋主则趁孩子睡觉，到超市买菜。他也说，不仅自己一人伸出援手，同层邻居也出手帮忙，令他倍感欣慰。

费德伍斯透露，兄弟俩的父母目前暂住在附近的组屋，有关住家烧毁的后续问题，他们仍在着手处理。

至于兄弟俩的伤势，费德伍斯透露，两人已在康复中，原本应在前天（24日）出院，但院方表示还需留院观察多两周。