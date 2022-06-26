禁烟区下周扩大 烟民须找新吸烟角落

（早报讯）公园、沙滩和水道下周开始禁烟，到时烟民不能在东海岸公园海边吸烟，得到露天停车场找吸烟角落。

政府早前宣布7月1日起扩大禁烟区，涵盖51个公园、33个活跃、优美、清洁——全民共享水源区（简称ABC Waters）和蓄水池公园，以及10个休闲沙滩。

到时，所有国家公园局管理的公园和园林都将禁烟。据了解，公园局本月开始在这些新增地点装置禁烟告示牌。

《联合早报》记者星期天（6月26日）早上走访东海岸公园时，发现多处出现被黑色塑料袋包起来的告示牌。

至少三停车场草坪新增特定吸烟区

东海岸公园至少三个停车场的草坪也新增特定吸烟区，中间摆放了绿色垃圾桶，让民众妥善处理烟蒂。

东海岸公园清洁工何立锋（52岁）说，烟民目前会在垃圾桶旁或沙滩吸烟，偶尔会有乱扔烟蒂的情况，因此他相信禁烟令扩大后，公园会干净得多。

他说，民众普遍都会遵守现有条例，不清楚时也会询问，他相信新条例实行时大家还是会这样做，禁烟就会有成效。

受访烟民：吸烟区位置不够明显

不过，受访烟民认为吸烟区的位置不够明显。

每个周末到东海岸钓鱼的迪尔（Dil，48岁，系统工程师）说：“我知道下周会禁烟，现在问题是我们不知道哪里可以抽烟，而且如果吸烟者聚集在特定吸烟区，附近的人可能还会吸到更多二手烟。”

烟龄超过30年的迪尔说，他通常会在沙滩找空旷无人的地方吸烟，不会对其他访客造成伤害。

在勿洛蓄水池公园外抽烟的徐兴（61岁，送餐员）对附近可以抽烟的地点了若指掌，但对7月实施的新条例他却毫无头绪。

“送餐期间我会选择只在路边树荫下抽烟，等待更明确的指示，不然可能一不小心就被罚款。”

定期在勿洛蓄水池公园遛鸟的王姓修车人员（50岁）说，六年前邻里公园禁止吸烟后，他就没有在全岛任何公园和沙滩吸烟。

“安全起见，我都会去室外停车场吸烟，但我其实不确定那里是否可以吸烟。”

除了东海岸公园和勿洛蓄水池，即将禁烟的地点还有麦里芝蓄水池公园、芳林公园、福康宁公园、科尼岛沙滩，以及圣淘沙的西乐索海滩、巴拉湾海滩和丹戎海滩等。

若想查阅禁烟新地点的名单，可浏览国家环境局网站。