（早报讯）亚太股市今早开盘或将延续美国股市上周五的上涨，但鉴于市场对高通胀、加息和经济前景的担忧，分析师预计本地股市交投将谨慎。

市场将留意美国本周出炉的一些经济数据的情况，以及欧洲央行行长和美国联储局主席的讲话。

新加坡股市的海峡时报指数上周五（6月24日）攀升0.61％至3111.65点，全周涨0.44％。

纽约股市的道琼斯指数、标普500指数和纳斯达克指数上周五分别劲扬2.68％、3.06％和3.34％。

纽约三大股指的期货目前跌幅在0.43％至0.48％之间。

东京、首尔和悉尼股市今早（6月27日）开盘至今分别涨0.96％、0.60％和1.36％。

周一可关注的股票：

1.新加坡航空公司（SIA）将在7月26日上午通过电子方式举行常年股东大会，股东最迟须在7月23日早上10点之前注册参加大会、提交问题以及提交代理表格。新航上周五股价涨0.39％，闭市报5.15元。

2.合盛农业（Halcyon Agri）取得可高达3亿美元（4亿1600万新元）与可持续发展挂钩的银团贷款。合盛农业上周五股价涨2.44％，闭市报0.21元。

3.天阶控股（The Place Holdings）今早要求股票暂停交易，以待发布消息。它的股价上周五涨1.35％，闭市报7.5分。

4.星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust）以1亿零100万英镑（约1亿7170万新元）收购位于英国柴郡（Cheshire）的一个物流发展项目。

信托周六发表文告指出，这个永久地契房地产占地面积为14.41公顷，可出租总面积约66万7185平方英尺。信托将把这个房地产发展成一个高规格和符合可持续发展标准的项目，预计在2023年下半年建成。

星狮物流商产信托上周五股价持平于1.35元。

5.餐饮与款待业者Katrina集团周六透露，集团总裁吴景轩在周五（6月24日）收到通知接受问话，事关市区重建局的一项调查。吴景轩也是Katrina集团执行主席。

有关调查还在进行中，集团没有被提控，也没有任何有关人员被提控。市区重建局是在调查Katrina集团的ST Hospitality公司和/或子公司在提供短期住宿时可能违反最短住宿规定。

Katrina的股价上周五持平于4.6分。

6.TTJ控股（TTJ Holdings）上周五闭市后透露，独立财务顾问ZICO Capital认为，每股现金0.23元全面收购TTJ控股的献议“不公平而且不合理”，建议董事向股东建议拒绝接受献议。

独立财务顾问是考虑到收购价比净资产值低37.5％等因素，而认为收购献议“不公平而且不合理”。公司的有关董事已同意独立财务顾问的看法，并建议股东拒绝接受献议，但指出股东应注意，不保证在献议失效后股价将保持在目前的水平。

TTJ控股股价上周五涨1分或4.44％，闭市报0.235元，高于收购价。

7.联明集团（Lian Beng）上周五闭市后透露，它持有60％股权的联合技术建筑公司（United Tec Construction）获得一个新的建筑项目合同。集团的建筑订单因此增至18亿元。

联明集团上周五股价跌0.99％至0.50元。

8.添福胶胎（Stamford Tyres）截至今年4月底2022财年全年净利扬升56.44％至389万元，营收微增0.37％至1亿9030万元。集团全年每股盈利1.64分，董事会建议派发每股1.50分的终期股息。

添福胶胎上周五股价涨3.33％至0.186元。