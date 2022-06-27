本地调查：过半受访者认为疫苗对维持健康很重要

（早报讯）新加坡人经历冠病疫情后，对注射预防其他疾病疫苗的态度也更积极。本地调查显示，超过一半的新加坡人认为疫苗对保持个人和家庭的健康很重要，这些疫苗包括流感、B型肝炎，以及麻疹、腮腺炎和风疹的三合一疫苗。

每10名新加坡人当中，有近七人在考虑接种某种疫苗时，会把医护人员的推荐作为首要考量；79%和78%分别认为医护人员，以及政府和官方部门是获取疫苗相关信息的可靠渠道，近一半的调查对象也把主流新闻媒体列为可以信任的疫苗信息渠道。

今年3月，制药商辉瑞通过市场调查机构Milieu Insight，向1000名年龄18岁及以上的公众进行调查，了解公众会否接种疫苗的原因，以及他们对一般疫苗的态度。调查结果于星期一（6月27日）公布。

逾六成因费用不接种疫苗

调查结果显示，42%的调查对象经历冠病疫情后，对疫苗有了正面的看法；每五人就有三人相信疫苗对遏制传染病很重要。

至于妨碍他们接种疫苗的原因，63%指出是接种疫苗的费用，约一半的调查对象也认为不确定哪种疫苗合适或重要。因此，66%的人认为更高的津贴将鼓励他们接种官方推荐的疫苗。

传染病专科医生梁浩楠指出，调查所观察到的趋势很乐观，而提高本地疫苗接种率将是新加坡公共卫生教育的支柱。

“重要的是，我们应该继续鼓励更多新加坡人采取预防措施，并且通过一般疫苗接种，遏制肺炎链球菌病或流感等疾病传播。随着我国迈向‘健康SG’，这对于促进人口健康至关重要。”