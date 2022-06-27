利好因素推动 海指周一早盘涨0.60％

（早报讯）利好因素推动区域股市扬升，带动新加坡股市周一（6月27日）早盘上涨，海峡时报指数午休时报3130.23点，较上周五闭市时攀升18.58点或0.60％。海指早盘最高报3136.79点，最低报3120.39点。

在纽约华尔街股市上周五（24日）大涨超过3％之后，东京、悉尼、首尔等许多亚太股市今早都开高。纽约股市的道琼斯指数、标普500指数和纳斯达克指数上周五分别劲扬2.68％、3.06％和3.34％。

彭博社今早报道指出，尽管在高通胀、货币紧缩和经济衰退的风险下，股市周一继续攀升，但它能阻档股票熊市多久仍是个疑问。

市场将留意美国本周出炉的一些经济状况的数据，以及欧洲央行行长和美国联储局主席的讲话。

上海和北京疫情改善也是利好因素

香港股市早盘涨幅最亮眼，以3％的涨幅引领亚太各地市场。

银河—联昌证券（CGS-CIMB）市场分析师萧玮恩今早受访时指出，除了上周五美股强劲上扬带动区域市场之外，中国当局在周末宣布支持电动车行业的政策，直接促使中国相关股票上涨，例如小米。

萧玮恩说，中国继续开放、上海和北京疫情改善也是个利好因素。香港股市上升也可能是因为中国国家主席习近平7月1日将出席香港回归25周年庆典，市场期待习近平在有关活动上的讲话。

此外，他指出，这几天市场情绪会好一些，因为6月底时会有粉饰橱窗活动，这有助于各地股市的表现，包括新加坡。

新加坡股市今早全场交易量6亿零919万股，交易总值4亿2261万元。上升股302只，下跌股142只。海指成份股当中21只股价上升，4只下跌，5只持平。

星展集团控股（DBS）早盘上涨0.94％至30.09元；大华银行（UOB）股价涨0.46％至26.52元；华侨银行（OCBC）股价涨0.35％至11.37元。

个股方面，星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust）早盘以2.96％的涨幅引领海指成份股，股价报1.39元。

信托周六（25日）透露，以1亿零100万英镑（约1亿7170万新元）收购位于英国柴郡（Cheshire）的一个永久地契物流发展项目，要把这个占地14.41公顷的房地产发展为一个高规格和符合可持续发展标准的项目，预计在2023年下半年建成。

TTJ控股（TTJ Holdings）今早股价暴涨4.5分或19.15％，报0.28元，交易远比平时活跃。

TTJ控股上周五闭市后透露，独立财务顾问ZICO Capital认为，考虑到收购价比净资产值（NAV）低37.5％等因素，掌控股东的公司以每股现金0.23元全面收购TTJ控股的献议“不公平而且不合理”，建议董事向股东建议拒绝接受献议。