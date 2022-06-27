（早报讯）截至上月底，我国施打Nuvaxovid冠病疫苗的总剂数为2792剂，卫生科学局从中接获四起非严重不良反应报告，症状与疫苗接种的预期结果相符。

虽然本地至今未出现接种Nuvaxovid疫苗后出现心肌炎（myocarditis）和心包膜炎（pericarditis），不过当局正在密切留意相关的严重不良反应。

卫生科学局今天（6月27日）发布的第12份冠病疫苗安全报告。报告指出，现有全球临床研究正观察少数与心肌炎有关的报告，本地未出现有关心肌炎的不良反应报告，但值得关注的是，感染冠病病毒跟心肌炎有关；根据医疗文献，染疫后的每100万人当中，出现多40起心肌炎事件。

虽然无法排除施打Nuvaxovid疫苗后患上心肌炎的风险，但当局认为，以新加坡的情况来看，接种疫苗的益处远大于任何已知风险。

施打Nuvaxovid两周内避免进行激烈运动

为预防患上心肌炎，当局劝请施打Nuvaxovid疫苗的公众，两周内避免进行激烈运动。

当局接获通报的四起不良反应包括过敏反应、血管炎（vasculitis）、昏眩和胸痛，与临床研究结果和已知反应一致。

政府抗疫跨部门工作小组今年2月把美国诺瓦瓦克斯（Novavax）研发的Nuvaxovid疫苗纳入全国疫苗接种计划。首批疫苗上个月4日送达我国，同月18日让公众接种。

Nuvaxovid属于重组蛋白疫苗，所采用的技术与另三款获得当局批准使用的疫苗不同。

另外，根据冠病疫苗安全报告，我国自2020年12月30日至今年5月31日，施打1443万零456剂辉瑞／复必泰和莫德纳信使核糖核酸（简称mRNA）疫苗。

当局接获的疑似不良反应报告累计1万8345起，其中1032起属严重不良反应。