男子性剥削八名孩童判监45年 本地至今判刑最重的强奸案

（早报讯）谎称自己是教育医疗师，骗家长把有学习障碍的孩子交给他辅导，54岁男子强奸、性侵与非礼多达八名孩童，最年轻的两名受害人只有五岁。男子周一被判坐牢长达45年，是本地至今判刑最重的强奸案。

高庭法官洪清福今早（6月27日）下判时斥责男子犯下极度变态的性罪行，而且犯案长达16年没被揭发；若不是男子把手提电脑转卖，女买主发现电脑存有一系列性剥削女童的视频并主动报案，他可能会继续逍遥法外。

这起性罪案发生于2002年至2018年之间，受害的共有七名女童和一名男童，年龄介于五岁至13岁。

男子一共面对86项严重强奸、企图严重强奸、性侵、非礼和抵触影片法令的控状。为了保护受害人，法庭谕令媒体不准报道任何可泄露受害人身份的资料，包括被告的名字。

谎称持有心理学文凭

根据案情，被告在受害人的家长面前自称是合格的教育医疗师，并且持有心理学的大学文凭，可为对方的孩子提供学习障碍方面的治疗。事实上，被告没有心理学文凭，也从来不是教育医疗师或在任何教育机构工作。被告通常是在受害人或自己的住家犯案。

被告在庭上以华语向法官求情称，对自己的罪行感到非常后悔，他也向所有受害人致歉。被告的刑期从他被还押的日子算起，若在牢里表现良好可获假释，他料在80岁左右出狱。