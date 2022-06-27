支持四种官方语言的政府翻译平台“共创新译”正式启用

（早报讯）支持四种官方语言的政府翻译平台“共创新译”今日（6月27日）正式启用，为公众提供更加符合本地语境的翻译。

“共创新译”（SG Translate Together）平台中的翻译引擎“新译达”（SG Translate)自2019年推出以来，已进行了超过30万次的翻译。这个此前仅开放给公务员、民译达译者（Citizen Translators）和媒体人士的翻译工具如今已免费开放给所有公众。公众可通过网站https://www.sgtranslatetogether.gov.sg/查找专有名词或术语的翻译名词，也可对翻译结果提出建议以改善翻译质量。

国家发展部兼通讯及新闻部高级政务部长兼全国翻译委员会主席陈杰豪说：“共创新译是一个我们与新加坡政府科技局（GovTech）合作开发的平台，无论你是一个寻找官方翻译名称的专业翻译、一个热衷于贡献翻译的爱好者，或者只是一个遇到翻译问题的人，都可以参与到这个平台中来。”

疫情下出新词 突显翻译的重要性

疫情下不断涌现出新的名词与条例政策，突显了翻译的重要性。陈杰豪说：“我们迫切须要将安全管理措施的指导原则、与疫苗接种相关等信息迅速传达给新加坡的每个人，尤其是乐龄人士。我们必须将这些指导原则和建议用新加坡人可以理解的方式，准确地翻译成我们的母语。这就要求我们必须非常了解本地的文化背景，以及语言使用上的细微差别。”

在新译达平台，公众可以通过引擎得到“邻里购物券”“民众俱乐部”“公积金”等本地特有的名词在华语、马来语和淡米尔语中的正确译名，还可以在资料页面查询专业术语的官方翻译。

陈杰豪说，政府一直致力于提升我国整体的翻译水平，以促进各族群间的沟通。截至今年5月，民译达译者已达到1200人，平台还需要更多用户的参与、提供更多的反馈与数据来进一步完善这一系统。

帮助平台完善翻译工作的翻译之友刘妙婵（退休教师）说，此前在教授学生翻译课程时，她须要通过收集剪报等方式整理翻译语料，如果当时有共创新译的平台就会事半功倍。“这个一站式的网站中有很丰富的资料，这些词语也是规范的，让我在使用时无须顾虑。”