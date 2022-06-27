本地股市周一全日起0.83%

（早报讯）随着基金经理在6月底对投资组合进行重新调整，以及投资者对通货膨胀加剧和经济可能陷入衰退的担忧暂缓，华尔街股市上周五回弹，而本地股市周一（6月27日）也收高。

新加坡海峡时报指数上扬25.89点或0.83%，闭市报3137.54点。盘中高点是3142.31点，盘中低点为3120.39点。

全场成交量13亿股，总额9亿6030万元。整体上升股362只，下跌股188只。

海指成份股升多跌少，22只上扬，三只下跌，五只持平。

领涨的是云顶新加坡（Genting Singapore）、丰益国际（Wilmar International）和怡和控股（JMH）。

云顶新加坡起2.76%，报0.745元；丰益国际起2.47%至4.15元；怡和控股起2.36%至53.30美元。

三只下滑的成份股是扬子江船业（Yangzijiang、华业集团（UOL）和胜科工业（Sembcorp Industries）。

扬子江船业跌3.16%至0.92元，华业集团跌0.95%至7.27元，胜科工业跌0.7%至2.84元。

新加坡银行投资策略主管李国祥等在一份报告中说，过去一周，股市从被过度抛售转为急速反弹，这让投资者松了一口气。

他们指出，人们在熊市看到市场出现反弹不足为奇，但这类反弹的幅度和持续时间却不可预测。

“来12个月，风险资产环境会继续脆弱，我们主张在资产配置战略中采取防御性立场。”