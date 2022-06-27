私吞上万元职总积分 披萨店女经理被判监

（早报讯）声称离婚后因为独力抚养三个孩子而陷入经济困难，披萨店女经理利用顾客的消费换取职总积分，存入自己和男友的职总卡，短短三个月内就累计逾265万个积分，用来进行总值1万7688元的个人消费。

被告努拉兹林（31岁）在星期一（6月27日）承认一项欺骗的控状后，被判坐牢四个月又两周。

根据案情，被告案发时是必胜客（Pizza Hut）一家分店的经理。

2017年9月，职总联卡（NTUC Link）和必胜客合作，到必胜客消费的顾客，只要在柜台出示职总卡就能获得积分，每消费1元能换得5分。职总每个月底会按每150分支付必胜客1元。

被告利用职务之便“私吞”职总积分，每当有顾客点餐后又没有出示职总卡时，被告就会把积分存入自己的卡里，甚至直接在系统中输入高额的积分到自己的卡中。

去年4月，被告的卡出现问题，她却瞒着男友，把积分存进男友的职总卡。

被告当时以为公司或职总不会经常针对积分进行审计，认为自己的罪行不会被揭发，但公司后来还是发现账目有出入，进而揭发被告的罪行。

调查显示，被告在去年3月至5月之间，79次以上述手法干案，前后把265万3318的积分存入自己和男友的职总卡。

以150分换1元为依据，被告骗走的积分价值约1万7688元，她事后利用这些积分到各个职总分店花费，至今未作出赔偿。

律师代为求情时说，被告离婚后，前夫没有提供生活费，自己得抚养三个小孩，她因为面对经济困难才会犯案，恳请法官轻判。

控方则说，被告身为分店经理，却违背职责和背弃公司的信任干案，涉及的金额也相当高，显然她的罪责不轻。