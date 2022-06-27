新加坡推出三年配套 为非洲国家定制培训项目

（早报讯）新加坡推出为期三年的合作计划，为非洲国家定制与当地重点关注领域相关的培训课程。

这项“新加坡—非洲合作配套”（Singapore-Africa Partnership Package）将涵盖气候变化、可持续发展、数码化和智慧城市等领域。

在卢旺达进行双边访问的李显龙总理星期一（6月27日）与卢旺达总统卡加梅召开联席记者会并宣布这项技术合作项目时也说，新加坡将为新加坡合作计划（Singapore Cooperation Programme）下的非洲官员优先提供课程名额，也会为非洲国家的高级官员提供新加坡大学研究生课程的奖学金。

这是李总理任内首次出访非洲国家。他说，过去10年间，新加坡与非洲的互动增加。除了政府间有更多合作、双方官员和领袖定期访问，也有更多新加坡人和新加坡企业到非洲发展。

李总理说，非洲对新加坡企业是新市场，但随着非洲大陆对数码化、区域整合和全球贸易采取更开放的姿态，这里的经济机遇也正在增加。

“非洲有许多闪亮之处，卢旺达是最闪亮的地点之一。新加坡期待与卢旺达深化合作，及增加新卢之间的贸易和投资。”

新加坡政府正鼓励人民和企业到非洲的新兴市场发展，也非常乐意与他国分享在经济发展、人力资源发展和能力建设方面的经验。

我国1992年创设了新加坡合作计划，今年适逢计划推出30周年。李总理说，新加坡合作计划的项目受到非洲国家的欢迎，至今已有超过1万2000名非洲官员参与，当中有许多来自卢旺达。他也期待卢旺达和非洲其他国家继续参与新加坡合作计划。

李总理当地时间27日上午（新加坡时间27日下午）在卢旺达总统府与卡加梅举行双边会晤。两人重申新卢两国极佳的关系，并讨论可进一步合作的领域。

在多边场合，新卢两国也通过联合国等平台建立牢固合作。两国都是小国论坛（简称FOSS）成员，也为推进小国利益、加强多边体系密切合作。

新加坡和卢旺达虽然地处不同的大陆，但拥有许多共同点。李总理说，两国都是资源有限的小国，注重通过国际合作改善社会和人民生活，也寻求与其他小国合作，在充满险境的世界局势中为各自的人民保障和平、繁荣与进步。他期待与卡加梅密切合作，确保新卢关系继续茁壮发展。

李总理在与卡加梅会晤前也前往基加利大屠杀纪念馆，在遇难者坟前献花，哀悼1994年卢旺达种族灭绝大屠杀中的死难者。他在贵宾册留言：“卢旺达人民展现了坚强的刚毅精神。愿卢旺达人民长久地享有和平。”

