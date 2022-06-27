本地新增5309起冠病病例 一名孩童病逝

（早报讯）本地今天（6月27日）新增5309起冠病病例，比昨天的5116起多193起，每周病例传播率也进一步攀升至1.56。今天通报一起死亡病例，患者是一名11岁或以下的儿童。

根据卫生部网站今晚更新的数据，今天通报的唯一一起死亡病例年龄在11岁或以下，相信是本地首名因冠病并发症死亡的儿童，《联合早报》已向卫生部查询更多有关这起死亡病例的详情。

重症病患增至35人，其中26人需要输氧，九人在加护病房。

新增病例中，4845起是本土病例，464起从境外输入。本土病例中，4489人通过抗原快速检测（ART）确诊，356人的核酸检测（PCR）结果呈阳。

每周病例传播率从昨天的1.52增至1.56。这也是每周病例传播率自6月14日以来，连续14天高于1。

目前有420名冠病病患住院，比昨天多了43人。过去一天有6336人出院或完成隔离。

截至昨天，全国人口中92％已完成基本疫苗接种程序，78％注射了追加剂。过去28天确诊的10万6510起病例中，99.8％无症状或只有轻微症状，0.2％需要输氧，0.03％在加护病房，0.01％病逝。

截至今天中午，本地确诊病例累计141万3667起，死亡病例总计1409起。