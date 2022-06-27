警方扫1543家娱乐场所 逮捕103人

（早报讯）警方联合多家机构展开将近两个月的突击行动搜查全岛1543家娱乐场所及夜间场所，总共逮捕103名涉嫌无照提供陪酒服务、参与私会党活动等违法的男女。

新加坡警方周一（6月27日）发文告指出，当局从4月19日至6月14日期间，联合新加坡旅游局、市区重建局、新加坡企业发展局、新加坡食品局、陆交局、圣淘沙发展局和裕廊集团，在全岛1543家娱乐公共场所及夜场所展开突击，共103人在行动中被捕。

在此次行动中，共48家娱乐场所被发现违反公共娱乐法令、酒类管制法令等。其中七家娱乐场所被指违反冠病19（临时措施)条例 ，包括未能确保顾客及员工保持社交距离，未针对疫苗接种情况采取不同的安全措施，没有确保顾客在室内戴口罩等。其中四家被令暂时关闭，六家娱乐场所被处以1000元的销案罚款，另有一家场所目前正在接受调查，或面临被控。没戴口罩的顾客则被处以300元到1000元的销案罚款。

共有71男和32女在本次行动中被逮捕，他们的年龄介于16岁至52岁，其中27人是来自泰国、中国及越南的女子，她们因非法在夜间场所提供陪酒服务，涉嫌抵触《雇佣外籍劳工法令》被捕，她们的年龄介于24岁到53岁。

当局5月14日突击检查惹兰勿刹一间店屋时，发现里头设了五间卡拉OK厢房，业者未持有合法的公共娱乐场所执照，却让顾客在隔间内唱歌。

当局于4月20日突击欧南路一间商场的店铺，逮捕七名年龄介于22岁至28岁、涉及私会党活动的男顾客。执法人员在4月24日突击同一家店铺，又再发现里头聚集了11名没戴口罩的顾客，店铺因此被令从5月1日关闭至5月10日，并处以1000元销案罚款。