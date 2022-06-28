（早报讯）亚洲股市周二开盘小幅上涨，因为随着原油价格和美国公债收益率攀升，美国隔夜股市的熊市反弹已于周一停下来。东京、首尔和悉尼股市今早（6月28日）开盘至今分别上涨0.18％、0.69％和0.28％。

新加坡股市的海峡时报指数昨日（27日）扬升0.83％至3137.54点。

纽约股市的道琼斯指数、标普500指数和纳斯达克指数周一分别下跌0.20％、0.30％和0.72％。

纽约三大股指的期货今天涨幅在0.28％至0.45％之间。

周二可关注的股票：

1.大华银行（UOB）今早透露，它将发行的4亿元新元永久资本证券，定价于本金的100％，年票息为4.25％，每五年根据当时的新元隔夜利率隔夜指数掉期（SORA-OIS）加1.47个百分点进行调整。这批永久资本证券预期在7月4日发行。

大华银行昨日股价涨0.57％，闭市报26.55元。

2.伊势丹新加坡（Isetan Singapore）昨日闭市后透露，中国联号成都伊势丹公司今年底将结束它的两间店的业务。导致联号将关闭两间店的因素包括无法更新主要店面的租约、冠病疫情持续以及中国市场竞争激烈。店面关闭后，中国联号将开始清盘程序，料将需几个月时间完成清盘。伊势丹新加坡说，公司目前还无法确定这对它的财务情况的影响。

伊势丹新加坡昨日股价持平于3.71元。

3.金光置地（Sinarmas Land）昨日闭市后宣布设立一家投资公司Living Lab Ventures，通过加速及为有潜能的印度尼西亚起步公司提供资金，来支持科技创新活动。这家投资公司并不锁定特定行业来投资，以便更广的进行投资。

金光置地昨日股价涨5％，闭市报0.21元。

4.房地产发展商皇冠（Imperium Crown）昨日闭市后宣布，它已与中国当地费县政府的一家国营企业签约，将退还经营山东临沂市的中华奇石城（Wonder Stone Park）的权利。皇冠一直在与当地政府讨论，这个项目的发展。由于对发展方向存在看法分歧，当地政府决定撤回之前免费给予皇冠的中国子公司的经营权。虽然受到冠病疫情的影响，集团对奇石城项目的长期可行性依然有信心，但当地政府认为继续发展和把这个项目商业化，可能不符合费县的最佳利益。

这个经营权的撤回预期将对集团截至6月底财年的业绩有显著影响，集团正在与外部审计师评估有关影响的程度。集团在奇石城的两个地段的土地使用权和项目并不受这个合约的影响。集团目前正在评估中国的业务以及未来的计划，并将在适当的时候提供最新信息。皇冠的股价昨日暂停交易，上周四股票最后交易价为1.4分，股票今天将恢复交易。

5.中国光大水务（China Everbright Water）昨日闭市后透露，取得山东济南先行区引爆区污水处理厂政府和社会资本合作（PPP）项目（济南先行区项目），涉及投资约人民币2亿9900万元（6300万新元）。项目的特许经营期30年（含1年建设期），设计日处理污水4万立方米、日供中水3万立方米。

中国光大水务昨日股价涨1.72％，闭市报0.295元。

6.CDW控股（CDW Holding）闭市后透露，集团在上海嘉定区的两个工厂受4月1日开始的封锁措施影响而暂时停工，如今都已经正式恢复生产，但是货运到其他省份依然面带目的地当地政府的规定。主要客户已要求4月和5月累积未交货的汽车用数码仪表板，在9月完成交货。另一方面，办公室自动化业务的一大部分4月和5月须交货的订单，海外受到客户任何指示，有可能已无法收复。

工厂生产的停顿，料将对集团截至今年底的2022财年业绩造成影响。CDW控股的股价昨日跌2％，闭市报0.245元。

7.新交所监管公司（SGX RegCoi）向凯利板挂牌公司Incredible控股（Incredible Holdings）和Watches.com发出“合规通知”，要求它们委任“联合独立检讨者”，对两家上市公司在过去12个月内宣布的所有企业行动和筹资活动进行全面检讨。在检讨工作完成之前，两家公司都不得进行任何已宣布的企业行动和筹资活动，也不得提出任何进一步的企业行动。它们委任的“联合独立检讨者”和检讨范畴，都须监管公司批准，而且独立检讨者将单独并直接向监管公司报告。

两家公司是在昨日闭市后分别透露以上消息。监管公司是鉴于它们董事会审计委员会和提名委员会的成员大致相同，而且它们所宣布的系列企业行动将造成它们联合投资相同业务、认购彼此发行的可转换债券和凭单以及交叉持股，因此向它们发出合规通知。

Incredible控股股价昨日持平于0.3分；Watches.com股价昨日涨5.88％，闭市报1.8分。

8.维京（Viking Offshore & Marine）以高折价发售的1亿4057万股附加股（每股附送两股凭单），获得192.3％认购率。这批附加股共占现有股本的25％，每股售价2.5分（比发布消息前3月24日的9.8分闭市价低74.5％），凭单转换价为每股4分。附加股和凭单将在6月29日发行，并分别将在6月30日和7月1日挂牌交易。

根据公司之前的宣布，发售附加股和凭单之后，集团计划以每股0.05元，配售3亿股新普通股。维京昨日股价跌3.03％，闭市报6.4分。