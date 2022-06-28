儿染冠病因脑炎过世 父早前在社交媒体求助

（早报讯）儿子感染冠病后因脑炎过世，父亲之前曾通过社交媒体求助，寻找脑外科医生或其他医疗专业人员治疗儿子。

这名父亲法拉夫（Farath Shba）周一晚（6月27日）于社交媒体LinkedIn发文，指儿子与病魔搏斗数天后不幸过世，自己接下来几天将好好陪伴家人。

法拉夫之前曾在上周三（22日）于LinkedIn发文，指儿子感染严重冠病，并在竹脚妇幼医院接受治疗。

他说：“儿子是在前一天因冠病入院，医生说他头脑肿胀，而目前没有办法能缓解因发炎而导致的脑部肿胀，无法救他。”

法拉夫当时指出将尽一切所能治疗儿子，并且呼吁网友提供协助，以找到能治疗儿子的脑外科医生或其他医疗专业人员。

《联合早报》记者今早（28日）联系上法拉夫，但他表示丧礼正在进行中，不便受访。

本地昨天首次有12岁以下儿童因冠病死亡。病患是名一岁半男童，死因是冠病、呼吸道合胞病毒和肠道病毒感染引发的脑炎（Encephalitis）。

卫生部昨晚发文告说，昨天病逝的这名新加坡籍男童没有其他病史，生前健康状况良好。他6月21日晚上被送到竹脚妇幼医院急诊部就医，当时发高烧，癫痫反复发作，后来逐渐失去意识。由于病情危急，他在22日住进儿童加护病房，并确诊患上严重的脑膜脑炎。他的冠病核酸检测呈阳，也证实感染鼻病毒或肠道病毒，以及呼吸道合胞病毒（Respiratory Syncytial Virus）。