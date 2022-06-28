因冠病死亡男童同时感染三种病毒 专家指情况罕见

（早报讯）因冠病并发症死亡的一岁半男婴同时感染冠病病毒、呼吸道合胞病毒和肠道病毒，专家指情况罕见，因此无法确定脑炎是否是由冠病病毒引发。

卫生部周一（6月27日）通报本地第一起儿童因冠病死亡的病例，这名男童患有严重的脑膜脑炎（Meningoencephalitis）。他的冠病核酸检测呈阳，也证实感染鼻病毒或肠道病毒，以及呼吸道合胞病毒（Respiratory Syncytial Virus）。

新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院副院长（全球卫生）及传染病系主任许励扬副教授受访时说：“同时感染三种病毒是不寻常的，目前从报道中也无法断定是哪一种病毒直接造成男童死亡，而这也是无关紧要的。众所周知，肠道病毒会引发脑炎，冠病病毒也是如此。”

他指出，五岁以下儿童感染严重冠病或死亡的风险仅约0.003％。

亚太临床微生物学与传染病学学会会长淡马亚（Paul Tambyah）教授也说，男童的情况十分罕见，目前还不清楚为什么当局将他列为因冠病并发症而死亡。相较于肠道病毒，冠病和呼吸道合胞病毒不是导致孩童脑炎的常见原因。

虽然死亡病例可能引发家长恐慌，但淡马亚指出，这是一起特殊病例，冠病对大部分的幼童来说仍是轻微的疾病。

许励扬和淡马亚也说，和之前提出的防范冠病建议一样，家长应继续鼓励孩子勤洗手和在人多的地方戴好口罩，如果感到身体不适也应该立即求医。