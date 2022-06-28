油价上涨重燃通胀担忧 海指早盘跌0.29％

（早报讯）随着油价回升及美国隔夜股市回跌，促使亚洲不少股市和新加坡股市星期二（6月28日）早盘开低，海峡时报指数午休时报3128.59点，较昨天（27日）闭市时跌8.95点或0.29％。海指早盘最高报3138.58点，最低报3124.22点。

新加坡股市今天早上全场交易量5亿零265万股，交易总值3亿7450万元。上升股168只，下跌股211只。海指成份股当中11只股价上升，13只下跌，6只持平。

目前，美国WTI原油期货价格已回到每桶110美元以上，而美国十年公债收益率也回升并在3.2％附近波动。美国隔夜股市的熊市反弹已停下来，纽约股市的三大股指星期一下跌0.20％至0.72％。

今天中午时分，香港跌0.86％，悉尼涨0.63％，东京、首尔和其他股市多数呈小幅涨跌。

银河—联昌证券（CGS-CIMB）市场分析师萧玮恩受访时说，美国隔夜股市下跌，加上油价上涨引起通货膨胀担忧重现，使到亚洲股市开低。高通胀是三个影响股市波动的长期因素之一，另两个是货币政策收紧以及经济衰退风险。任何有关这三个因素的消息，都会造成股市波动。

萧玮恩指出，香港股市跌幅尤为明显，主要是科技股面对卖压，特别是腾讯和京东，都一度大跌超过5％，因为腾讯的大股东Prosus透露将脱售腾讯股权的计划，同时也把京东股权都卖出。另外，京东的创办人刘强东昨天也披露卖出将近10亿美元京东股权的消息。

CMC市场分析师王绥勤受访时说，区域股市今早处于获利卖出模式，原因是投资组合可能在月底进行调整，特别是与中国有关的股票指数，例如恒生指数和恒生科技；这两个指数在从5月低点大幅上涨12％和32％之后，今天早盘中分别下跌了1.02％和2％。此外，亚洲股市目前的盘中疲软，也可能与10年期美国公债收益率在过去两个交易日小幅上升11个基点至3.20％有关，这使人们重新担心全球资金流动性收紧的问题。

个股方面，Watches.com今早股价猛挫22.22％至1.4分。它昨晚透露，新交所监管公司（SGX RegCo）对它发出“合规通知”，要求它和Incredible控股（Incredible Holdings）委任“联合独立检讨者”，对两家上市公司在过去12个月内宣布的所有企业行动和筹资活动进行全面检讨。

在检讨工作完成之前，两家公司都不得进行任何已宣布的企业行动和筹资活动，也不得提出任何进一步的企业行动。

Incredible控股股价今早持平于0.3分。

房地产发展商皇冠（Imperium Crown）今早股价挫跌7.14％至1.3分。它昨日闭市后透露，与中国当地费县政府的一家国营企业签约，退还经营山东临沂市中华奇石城（Wonder Stone Park）的权利。由于对发展方向看法分歧，当地政府决定撤回之前免费给予皇冠中国子公司的经营权。

这预期将对集团截至6月底财年的业绩有显著影响，集团正在与外部审计师评估有关影响的程度。集团目前正在评估中国的业务以及未来的计划，并将在适当的时候提供最新信息。