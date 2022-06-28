教育部2026和2027年开设多三所幼儿园

（早报讯）教育部将于2026年与2027年在登加、盛港和宏茂桥开设多三所幼儿园，到了2027年，全岛将有60所教育部幼儿园。

教育部今天（6月28日）发布文告指出，三所新幼儿园分别坐落在将于2026年搬迁至登加的聚英小学（Pioneer Primary School）、盛港的立伟小学（Rivervale Primary School）和宏茂桥的城景小学（Townsville Primary School）。位于聚英小学的幼儿园将在2026年投入服务，立伟小学和城景小学的幼儿园定于2027年开幕。

三所幼儿园将个别提供120至200个幼一（K1）新生名额，并于投入服务前一年的2月开始接受报名。

教育部目前经营43所幼儿园，另有17所幼儿园将在2023年至2027年间开幕。预计到了2027年，60所幼儿园共将提供8300个幼一新生名额。

根据文告，教育部幼儿园的课程由学前专家设计，可培养孩子全方位能力，包括培养自信心和社会情绪能力，以及读写和计算基础。幼儿园也提供华语、马来语和淡米尔语等母语课程，从小培养学生的双语能力。教育部幼儿园的学生将能优先进入幼儿园所在的小学，让他们在相同的环境过渡至小学。

教育部幼儿园也提供幼儿园托管服务（KCare），在平日提供全日托管服务。