“新加坡携手前进”运动正式推介 政府将研究如何助本地员工渡过困难时期

（早报讯）新的科技和经济干扰因素，使我国得重新考虑现在的社会支持是否充足。政府将研究怎么更努力帮助我们的员工渡过困难时期。

副总理兼财政部长黄循财今天（6月28日）在全国职工总会举办的工运对话会上，正式推介“新加坡携手前进”（Forward Singapore，前译新加坡前进）运动。他致辞时强调了更新社会契约的重要，并就我国社会契约下来会如何演变，阐述自己的想法。

社会支持方面，黄循财在今年财政预算案上曾解释政府这些年如何加大支出以加强我国的社会安全网。但新的科技和经济干扰因素，使我国得重新考虑现在的社会支持是否充足。

黄循财说，我们原本预计会从冠病疫情中强劲复苏，却遇到强大逆风。乌克兰战争加剧了全球通胀，甚至可能造成经济衰退或滞胀（stagflation)。此外，地缘政治局势紧张，尤其是中美之间，这干扰了供应链，使世界更危险和更分裂。

黄循财说：“在一个更不稳定的就业市场中，更多新加坡人被裁退，财务状况恶化。他们也可能选择从事平台工作，虽然比较灵活，但不能为他们的就业、职业发展或长期需求提供足够保障。”

随着我国人口老龄化，医疗保健和退休保障也变得更重要。

黄循财强调，必须让每一名新加坡人都知道和感受到，在困难时期，自己不会被弃在一边，自生自灭。政府将研究如何做得更多，帮助我国员工度过难关，以及为我国日益增多的年长人士提供更好的照顾。

但要做到这些，需要更多资源。黄循财说：“这正是为什么我们必须集体决定——政府应该多花多少钱，并花在什么方面，以及人民准备付出多少来资助这些支出。除此之外，我们还必须考虑家庭、企业和社区能如何与政府相辅相成。”