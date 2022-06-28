黄循财：我国要营造更开放和有同理心的唯才是用制度

（早报讯）唯才是用制度确保人们向上流动，但也有缺陷，靠自己的能力取得成功的人，自然会想方设法让下一代继续享有优势。新加坡不能摒弃这个制度，但可以改进它，营造更开放和有同理心的唯才是用制度。

副总理兼财政部长黄循财今天（6月28日）在全国职工总会举办的工运对话会上，正式推介“新加坡携手前进”（Forward Singapore，前译新加坡前进）运动。他致辞时就我国社会契约下来会如何演变，阐述了自己的想法。

就唯才是用制度，他强调这仍是组织我国社会的最佳方式。“它鼓励人们充分把握所获得的机会，保持向上流动。毕竟，如果我们不唯才是用，还有什么其他的选择？我们肯定不能根据关系、社会网络或血统来这么做。”

但唯才是用制度也有缺点，如富人能给予他们的孩子更多机会，存在特权“世袭”的风险。黄循财说：“我们不能摒弃唯才是用制度，但我相信我们可以改进它，使我们的制度更开放和富有同理心。”

在这方面，政府已对学前教育进行投资，确保所有新加坡孩子不论社会背景都能发挥潜力。另一个做法是将才能（merit）的概念扩大到学历之外，

识别和发展不同领域的人才，让人民有机会在人生不同阶段继续进步。

但黄循财强调，最重要的变化不是政府能通过立法实现的。“作为一个社会，我们都必须学会重视每个行业或领域里每一名员工的贡献。”

黄循财说：“这是我最深的信念——我希望看到这样一个社会和制度，它让多数人受益，而不是少数人；它奖励各式各样的人才，而不是传统或狭隘定义下的少数人；它重视和赞赏每个人的天赋和成就；它也为所有人提供机会，让他们的人生越过越好。”