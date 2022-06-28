“新加坡携手前进”运动明年中提报告

（早报讯）“新加坡携手前进”运动将展开为期一年的聆听民意活动，并预计在明年中提呈报告。这项涵盖经济、教育、医疗、家庭、环境及新加坡身份认同六大支柱的全国运动，将分别由三至四名第四代领导团队成员负责领导不同主题的讨论。

“新加坡携手前进”运动今日（6月28日）发表文告指出，明年中出炉的报告会提出政策建议，以支持更新之后的社会契约，并凸显社会不同阶层可如何参与其中，为共同目标做出贡献。

第四代领导团队会通过这项全国运动了解新加坡人的担忧，倾听大家的意见和反馈，探讨各种政策转变所涉及的权衡和取舍。在这个过程中，他们也将检讨和更新政策，并与利益相关者建立新的伙伴关系，从而落实改变。

六大支柱各有至少一名主管相关部门的部长联同担任政治职务者领导。例如人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生，联同全国职工总会秘书长黄志明和人力部兼永续发展与环境部高级政务部长许宝琨医生，负责的经济和就业支柱，会探讨如何让每名新加坡人在全球局势不稳定和经济竞争更激烈的环境下，保持终身就业能力。

其他五个支柱和负责部长包括：

教育和终身学习（教育部长陈振声、人力部兼国防部高级政务部长扎吉哈、国家发展部兼通讯及新闻部高级政务部长陈杰豪）

医疗和社会支援（卫生部长王乙康、社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高、总理公署部长兼财政部和国家发展部第二部长英兰妮）

住屋和生活环境（国家发展部长李智陞、交通部长易华仁、通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明、新加坡国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖）

环境和财政可持续性（永续发展与环境部长傅海燕、议长陈川仁、财政部兼交通部高级政务部长徐芳达）

新加坡身份认同（文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉、总理公署部长兼教育部和外交部第二部长孟理齐博士、卫生部兼通讯及新闻部高级政务部长普杰立）

文告鼓励所有新加坡人踊跃分享意见和观点，协助政府将共同愿景转为现实。公众可浏览这项全国运动的网站www.forwardsingapore.sg，了解详情。