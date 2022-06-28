今年出现跨境烟霾风险比去年高 但不会像2019年严重

（早报讯）本区域今年出现烟霾的可能性比去年高，但较不可能像2019年和2015年严重。

根据本地智库新加坡国际事务学会（Singapore Institute of International Affairs，简称SIIA）今天（6月28日）发出的报告，今年出现跨境烟霾的风险属橙色级别，即中等风险。

SIIA是通过分析预计降雨量和气温、人类行为和气候与土地管理政策做出上述预测。

天气方面，今年下半年或不会出现厄尔尼诺（El Nino）或拉尼娜（La Nina）现象。印度洋双极（Indian Ocean Dipole）预计会进入负极，本区域6月至8月间可能会是一般的干季，或降雨量比一般干季高一点。基于此，我国较不可能出现跨境烟霾。

报告指出，虽然印度尼西亚总统佐科带领的政府采取了多个政策降低火患的风险，但是棕榈油价格飙涨带来隐患。除非密切关注且严格管控，一些种植者可能会非法烧芭及侵入森林和泥炭地，以增加盈利。这可能会增加烟霾风险。

印尼种植业过去几个月备受关注，因此跨国企业和印尼种植业的大公司应该不会进行烧芭，但小型种植者甚至是中型公司可能会这么做。

2019年9月，印尼发生最严重的跨境烟霾，造成苏门答腊与加里曼丹等地区的空气质量降至不健康水平，也导致新加坡与马来西亚的学校停课及取消航班。