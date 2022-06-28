王乙康：华助会从三方面更有效支援低收入家庭和孩童

（早报讯）华社自助理事会宣布将从三方面推动“种草植树”策略，以更有效地支援低收入家庭和孩童。

华助会赞助人李显龙总理已重新委任卫生部长王乙康为新一任华助会董事会主席，新任期从6月28日（星期二）开始，为期两年。

王乙康今天在华助会第30届常年大会主席报告中宣布，华助会将从三方面推动“种草植树”（Growing Grass, Planting Trees）策略。

华助会将从幼稚园K1和K2学童开始着手，加强学前孩童的增益课程，为弱势家庭儿童打下更强的教育根基。

提供营养与健康知识 根据需求配对合适课程

他说：“研究调查显示，让孩童自幼儿时期透过游戏中学习建立自信，激发创意，并掌握沟通技巧，至关重要。家长的参与对孩童教育也是关键，所以，我们的项目也会提供家长营养与健康方面的知识。”

其次，华助会将为低收入家庭的孩童提供长期援助，让他们在安定的环境中，顺利从学前教育过渡至小学，并一路扶持他们升上中学及以后。

王乙康说：“根据他们的学习需求，华助会将为他们配对适合的课程或计划，并提供他们可信赖和信任的导师。”

此外，华助会将持续增强并拓展学生的学习体验，使用教育科技工具，为部分学生提供更人性化的学习反馈。

去年共1万7700户低收入家庭受惠

王乙康透露，去年共有1万7700户低收入家庭从华助会的各项援助项目中受惠，其中有1220户家庭获得额外支援。这些项目的总开支为3260万元。

“政府加强了对低收入家庭的援助，华助会也思考如何更好地运用我们的财务与社区资源。董事会确定并重申，我们将继续通过教育和巩固家庭功能，提升华族弱势群体的社会流动性。”