罗厘撞电单车酿一死两伤 司机判监四个月吊照八年

（早报讯）罗厘司机右转时没注意，与反方向的三辆电单车发生车祸，导致三名骑士受伤，其中一人送院后身亡。

这起车祸发生在2020年2月29日早上8时38分，地点是惹兰文礼和事业路的交界处。涉案司机施国华（48岁）今天（6月28日）认罪后，被判坐牢四个月，吊销驾驶执照八年。

控方以被告驾驶时没有顾及其他公路使用者安全，导致他人死亡的罪名提控，另两项罪状交由法官下判时一并考虑。

死者超速近一倍

涉案的三辆电单车都超速行驶，死者甚至以每小时139公里的速度奔驰，比事发路段每小时70公里的限制快了近一倍，控方指这减轻了被告的罪责。

40岁的男死者及两名伤者都是埃克森美孚的员工。案情显示，死者当天清晨5时30分许刚下班，与同事各骑着一辆电单车。

被告在惹兰文礼，朝裕廊渡头路的方向行驶，正要右转驶入事业路。死伤者三人则与被告反方向，朝惹兰巴哈骑车。

被告未查看周围车辆就右转

被告未查看周遭车辆就右转，没看到朝他驶来的三辆电单车。死者尝试闪避，但还是撞上罗厘后方，被抛飞落地。第二名电单车骑士也被罗厘撞飞，第三人则撞到死者倒地的电单车，同样遭撞击力抛飞。

死者在昏迷下被送往黄廷方综合医院抢救，一小时后伤重过世。另两名电单车骑士也受伤，但法庭文件没有指明他们的伤势。

卫生科学局分析，若被告右转时注意迎面而来的车辆，应该会看到死者。控方指，被告驾驶的罗厘属于重型车辆，车身也长，他理应确保整辆车可安全右转才行驶。

根据判刑框架，控方指被告应被判坐牢11个月，但考虑到死伤者超速行驶，是导致意外发生的重要因素，认为判刑可减少至三到六个月监禁。

代表律师求情时说，被告感到真心懊悔，他也决定认罪，恳请法官从轻发落。（人名译音）