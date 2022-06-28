周二股市收盘涨0.09%

（早报讯）通货膨胀和经济衰退的担忧导致本地股市承压，海峡时报指数周二（6月28日）先跌后起，微升2.67点或0.09%，闭市报3140.21点。

海指在周一反弹却在周二横摆，投资教育公司Invest Coach董事经理蔡一鸣认为，这是因为许多投资者在场边观望，静待股市跌至低谷。一部分投资者失去耐心而决定进场，但他们面对股市下滑的风险。

他接受《联合早报》访问时说：“我预测，股市很快会出现另一轮回调，因为全球经济还未摆脱困境。利率可能会继续升高，经济衰退的风险依然很大，许多地方包括新加坡也在为新一波冠病疫情做准备。”

全天全场交易量为13亿股，交易总额为10亿7000万元。上升股271只，下跌股221只。

领涨的海指成分股包括扬子江船业（Yangzijiang）、香港置地（Hongkong Land）和丰树商业信托（Mapletree Commercial Trust），分别上涨2.72%、2.64%和1.08%，收报0.945元、5.06美元和1.87元。

下跌的有怡和合发（Jardine C&C）、怡和控股（JMH）和新电信（Singtel），分别滑落1.77%、1.63%和1.15%，收报28.29元、52.43美元和2.57元。