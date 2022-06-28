掌掴辱骂八岁女童 妇女认罪

（早报讯）上门到补习中心找前男友理论，女子却对补习中心另一名老板的八岁女儿出气，不仅对着女童辱骂她母亲“糟糕无用”，更掌掴和拳打女童背部。

欺负幼小的被告林丽颖（译音，36岁）星期二（6月28日）承认一项蓄意伤人的控状。

案情显示，受害女童当时年仅八岁，她的父亲是一家补习中心的老板。为了保护受害者，媒体不得报道可能泄露受害者身份的资料。

被告的前男友也是这家补习中心的合伙人，她事发前曾与前男友交往六个月，但两人分手后仍发生争执。

不满前男友称赞女童母亲

2019年5月11日早上11时20分，被告到补习中心找前男友，当时女童和父母也在场。

被告认为女童的母亲非常傲慢，而且轻视她，加上她想起前男友曾多次称赞对方，顿时对女童的母亲感到不满。

女童后来按父亲指示，走出补习中心查看外头是否下雨。

被告于是上前与女童搭话，她向女童确认母亲身份后，突然开始对着女童怒骂，指女童的母亲没法理解英文，也没法说正统的英文，而且没有好好管教孩子，既不负责任又“糟糕无用”。她接着更突然掌掴女童脸颊，还多次打她后背。

附近的眼镜店老板听到喧闹声，走出店铺查看，被告见状迅速逃离现场。

女童当时右脸红肿，整个人蹲在地上哭泣。她的父亲得知后，立即报警。

女童脸有七公分红印 背有红印和三个抓痕

女童被送院验伤，医生发现她的脸有七公分大的红印，背部也有五公分大的红印和三个抓痕。

女童后来申诉脸部疼痛数小时，耳朵也一直嗡嗡作响。

根据受害者陈述书，女童的父母事后一直紧盯着她，就连上厕所也会陪着她去，导致她“失去自由”。另外，她从补习中心走去厕所时，也会留意四周是否有被告身影，并想好如果被告出现，她会马上躲在厕所或拔腿跑。

被告认罪后，代表律师要求法官让被告接受评估，看她是否适合接受强制治疗，但没有揭露被告的精神状态。

控方并不反对，法官因此下令提呈强制治疗报告，展期至8月10日下判。