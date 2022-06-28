五人把六旬叔打至重伤 一青年被判监

（早报讯）六旬阿叔与继妹发生争执，视继妹为“干妈”的青年看不顺眼，找来四人联手暴打阿叔，还一边嬉笑一边拍下殴打视频，再把昏迷的阿叔拖到隐秘的角落避免别人发现，甚至在阿叔身上泼酒，营造他酒醉倒地的状态。

阿叔被送院急救后，成功捡回一条命，但处在植物人的状态，没法自理。

其中一名参与群殴的青年祖卡南（25岁）面对纠众伤人、蓄意伤人和吸毒等六项控状。他认罪后，被判坐牢五年10个月，以及打鞭六下。

根据案情，受害者是私会党一个分区的头目，被告的朋友萨尔曼是受害者的手下。

受害者早前出狱后，搬进52岁继妹的家同住。萨尔曼透过受害者认识了继妹，并把她当成干妈。

拿刀恐吓继妹 被赶出家门

2020年11月某天，受害者与继妹发生争执，他被指拿刀恐吓继妹，气得继妹把他赶出家门。

早就因为受害者欠钱而对他积怨已深的萨尔曼，听到干妈申诉被恐吓后，顿时大为光火。

萨尔曼后来约受害者见面谈判，并找来被告和另外三人联手教训对方。

同月15日凌晨1时许，双方在桥北路第9座组屋底层碰头，受害者只身一人，被告和其他四人却上前对他拳打脚踢，把他打得昏迷不醒。

拍下殴打过程 酒瓶砸受害者头

为免被人发现，被告刻意把受害者拖到一个远离电眼的隐秘角落，众人接着继续围殴已不省人事的受害者。他们在整个过程中还嬉闹，被告更拍下殴打视频。

被告接着拿出一瓶酒往受害者身上倒，意图让路人以为受害者喝醉弄伤自己。被告最后把酒瓶砸在受害者头上，才与同伙大笑着离开。

直到当天早上9时50分，昏迷的受害者终于被一名路人发现，但路人误以为对方醉酒，没有报警，所幸另一名公众两分钟后发现被告脸上有血迹，赶紧报警处理。

脸多处骨折 脑严重出血

受害者头颅和脸部多处骨折，脑部也严重出血，他后来虽然苏醒，但半身瘫痪，处于植物人的状态，无法自理和正常沟通，连简单的指示和数学题也无法完成。

主控官指出，五人群殴年迈的受害者，过程中还嬉笑和拍下视频，显然没有悔过之意，罪行令人发指，有必要严惩。