客工踩空从二楼跌死 两建筑公司职员各罚万元

（早报讯）客工在工业大楼跌死，未确保工程安全的项目经理和评估员因抵触人力部条例，各被判罚一万元。

这起致命工业意外发生在2020年8月3日，地点是麦波申路的Citimac工业大厦。

来自G.T.H.工程与建筑私人有限公司的郭裕汉（56岁，项目经理）和潘迪（Pandi Krishnamoorthi, 31岁，安全评估员）今天（6月28日）各承认一项抵触工作场所安全与卫生法令的罪状。

案情显示，丧命的客工扎汉吉尔（32岁）踏中二楼地上的洞口，跌至一楼，头部重伤身亡。

调查揭露，空洞是在事发约一个月前挖掘的，目的是为了把三楼的电线连接至一楼。工人完成工作后，用两块木板遮住洞口，但木板没有钉牢，可随时移开。

扎汉吉尔所属的順建工程私人有限公司（Siong Construction & Engineering）承包部分建筑工作。案发当天，死者与10名工人根据指示来到二楼，搬走临时搭建的储藏室，这个储藏室就在木板旁。

搬迁过程中，储藏室的角落碰到木板，死者蹲下把木板移开，但他往前踏一步，踩空跌至一楼。他被送往陈笃生医院抢救，但一小时后伤重身亡。

被告没进行审查 在工程结束后才签署施工准证

公司员工挖掘洞口前，必须申请施工准证（Permit-To-Work），让安全评估员先确保工程能安全进行，再交由工程经理批准。但两名被告未履行职责，他们不仅没进行相关审查，甚至在工程结束后才签署施工准证。

郭裕汉的代表律师求情时说，他的当事人以为潘迪有进行安全评估，相信对方才批准申请。控方却指出，身为批准申请的项目经理，郭裕汉有责任进行独立检查。

潘迪则求情指当时冠病阻断措施刚结束，公司人手短缺，派他到其他工地工作，导致他无法兼顾案发场地。

法官下判时说，虽然体恤公司在冠病期间面临人手吃紧情况，但一次疏忽就可发生工业意外，甚至闹出人命。授权确保工作场所安全的人员因此必须履行职责，不能落实施工准证程序。（人名译音）