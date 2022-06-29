（早报讯）通货膨胀率居高不下，美国消费者信息指数创下一年多来的最低水平，美国隔夜股市全面大幅下挫。道琼斯工商指数跌491.27点或1.56%，标普500和纳斯达克指数跌2.01%和2.98%。

亚洲主要股市今天（6月29日）开盘的走势都偏疲弱，日本、澳大利亚和韩国股市目前下跌了将近0.80%至1.30%。

通胀和经济衰退的担忧导致本地股市承压，新加坡海峡时报指数昨天早盘开跌，但过后回弹，闭市微升2.67点或0.09％，报3140.21点。

今日可关注股票：

1. Rex国际（Rex International）子公司Lime Petroleum发售9亿5000万挪威克朗（约1亿3422万新元）、为期三年的优先抵押债券，已悉数获得认购。新债券发行的目的是为现有的5亿挪威克朗优先抵押债券再融资、Lime Petroleum收购Norwegian Continental Shelf，以及一般营运资金的用途。

2. 胜科海事（Sembcorp Marine）成功交付全球第一艘第八代钻井船（drillship）——Deepwater Atlas，给Transocean子公司Triton Atlas GmBH。

3. 挪拉电讯（Nera Telecommunications）已与有关税务单位达成和解，并支付了大约177万元的和解金，全额清偿两家海外子公司的税务责任。所支付的和解金额将对公司及附属公司产生重大财务影响。

4. 目前停牌的营养屋国际（NutryFarm International）披露，高庭已经于28日批准公司的司法管理申请，委任Nexia TS Risk Advisory的陈毅宏（音译，Chan Yee Hong）为公司的司法经理人。

5. 停牌中的特毅国际（TEE International）披露，星展银行（DBS）已经就33CNC这项物业，和Applied Materials South East Asia达成买卖协议。买卖预计于7月18日或前后完成，除非买方要求提前完成。据公司了解，总售价是根据33CNC的公允价值1800万元计算得出。出售33CNC的收益将用来清偿公司欠下星展银行和其他抵押债权人的债款，以及交易费用。

6. 英华美教育（Informatics Education）向新加坡交易所申请再延长脱离观察名单的期限，已经被新交所驳回。公司自7月28日起停牌。

根据上市条例，公司或它的控股股东必须向股东提出公平合理的脱手献议（exit offer），并尽快或在一个月内通知新交所有关献议。公司的股票将一直交易到7月28日下午5时零5分，之后停牌直到完成脱手献议，公司接着将被除牌。