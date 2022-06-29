不甩美国经济衰退疑虑 本地股市在亚洲唯一逆势上扬

（早报讯）投资者对美国联邦储备局是否有能力让经济“软着陆”抱持怀疑，美国消费者信心指数跌至一年来的最低水平更加深了疑虑。大部分亚洲市场都受到美国隔夜股市拖累，本地股市却逆势上扬。

本地股市星期三（6月29日）开盘下跌14.35点或0.46％。截至中午休市，海峡时报指数报3151.73点，上升11.52点或0.37％。

日本、香港和韩国股市上午都下跌了超过1％，上海股市跌接近0.80％。

道富银行（State Street Corp）宏观策略师魏思（Emily Weis）对彭博电视说：“联储局仍然相信，它可以在收紧货币政策的同时，不对经济造成太大伤害。”

魏思说，投资者不确定联储局能否完成这一艰巨的任务，市场过去一个月的表现已经反映了这一点。

另外，美国6月份消费者信心指数从上个月的103.2降至98.7，加剧市场对美国可能陷入衰退的担忧。

道琼斯工商指数星期二跌491.27点或1.56％，标普500和纳斯达克指数跌2.01％和2.98％。

IG市场策略师叶俊荣说，中国星期二（28日）宣布放宽入境旅客的隔离条件，为亚洲市场注入了一些乐观情绪。美国隔夜股市全面下挫，影响了今天亚洲股市的表现。

叶俊荣指出，美国增长股的表现相形失色，导致区域市场的科技股承压。本地股市较缺乏科技股，因而较不受影响。

可是，新加坡交易所的资金流向数据显示，机构投资者依然对本地股市兴趣缺缺，上周共净卖出1500万元。金融和房地产投资信托（REIT）两大板块欲振乏力，电信股是唯一得到机构投资者青睐的板块。

叶俊荣说，海指6月初已经跌破了关键上升趋势线，如今偏向下行，任何回调都须要留意3064点这一支撑点。

胜科海事（Sembcorp Marine）是本地股市上午交易量最高的股票。截至中午休市，胜科海事报0.11元，共有6970多万股成交。

星期三开市前，胜科海事披露，成功交付全球第一艘第八代钻井船（drillship），给Transocean子公司Triton Atlas GmBH。集团指出，能完成这个项目是胜科海事在岸外施工的一个重要里程碑，证明集团有能力往价值链更上游发展。