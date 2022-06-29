三市镇会的服务与杂费欠款管理欠佳 获橙色评级

（早报讯）市镇理事会管理报告出炉，所有市镇会在市镇清洁、维修保养和电梯服务都获得最佳的绿色评级，蔡厝港、裕廊—金文泰和盛港市镇会则在服务与杂费欠款管理方面获橙色评级。

国家发展部周三（6月29日）发布2021财政年市镇会管理报告，评估17个市镇会在2021年4月至今年3月的表现。国家发展部根据四项指标进行评估，即市镇的清洁、维修保养、电梯服务，以及服务与杂费（S&CC）欠款管理。绿色为最佳评级，其次是橙色和红色。

国家发展部指出，市镇会2021财年的表现同2019财年相比有所进步，所有市镇会在四项指标中至少有三项获绿色评级。2020年因大选选区重新划分和病毒阻断措施，暂停进行市镇会评估。

根据文告，所有市镇会都在清洁、维修保养和电梯服务获绿色评级，这意味着当局平均在每座组屋找到有关清洁和维修保养的疏失少于四次。每10部电梯每月也发生少于两次故障，电梯每月故障时间少于一小时。

蔡厝港、裕廊—金文泰和盛港市镇会则在服务与杂费欠款管理方面获橙色评级，意味着市镇会有40%至60%服务与杂费延迟交付，或每100户单位有四至六户单位拖欠超过三个月的杂费。其中，蔡厝港市镇会也是继2019年的评估报告后，再次在这个项目获橙色评级。

国家发展部也说，市镇会企业治理的评估将在年底，当收集并评估了市镇会经审计财务报表和审计师报告后再发表。