夫遭小货车撞亡 妻为10岁儿坚强扛家计

（早报讯）丈夫遭小货车撞昏迷送院不治，妻子为照顾10岁爱儿放弃轻生念头，独自扛起家计，继续经营丈夫出钱开的美容院。

《新明日报》6月初报道，2020年2月18日晚上7时，55岁的黄富明骑着电动脚踏车下班后为儿子打包炒饭返家途中，在裕廊西1道第537座组屋停车场被货车撞至头部重创，昏迷两天不治。肇祸的24岁男子被判入狱六周，吊牌八年。

案件下判后，记者联络上死者越南籍遗孀扬垂香（47岁），对方指至今仍走不出丧亲之痛。

扬垂香日前向《新明日报》记者坦言，当时丈夫就这样走了，家里顿失一家之主，不知如何是好。

“当时我哭了好几天，情绪陷入低谷，加上理赔的保险金都用在丈夫丧礼，家里已无多少积蓄。”

她称过后也曾萌起轻生念头，要带着儿子跳楼，不过当时儿子安慰她不要哭，给了她很大的安慰，她才下定决心坚强地挺了过来。

她忆起丈夫生前点滴时绘述，她嫁来新加坡生下儿子后，丈夫看她对美容有兴趣，非常支持她兼职攻读美容课程。

她指2015年，丈夫还出钱帮她在裕廊东24街第253座组屋开了一间美容院，以支持她的事业，美容院也经营至今。

“我要照顾儿子好好长大成人，也会继续经营丈夫留下来的美容院。”

扬垂香不仅是美容院女老板，也完成美容师导师与考官的课程资格。

她指在疫情前，曾每月到本地和海外的美容学校当美容师考官，包括越南、香港、台湾、印尼和马来西亚。

“我从2018年就当起考官，至今累计考生10万人。”

如今人在越南的她，正准备着考核2000名美容师考生。

她也与本地职业培训学校合作培训美容师，并协助同乡在越南完成美容课程后，前来本地找工作，目前她也有聘用越南籍美容师。