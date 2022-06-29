死刑争议或损害新加坡国际声誉 尚穆根：重要的是保护新加坡人

（早报讯）马来西亚籍运毒死囚上诉案引起国际社会关注，针对新加坡国际声誉因这类强硬决策而严重受损的说法，内政部长兼律政部长尚穆根认为，重要的是保护新加坡人的性命。

尚穆根日前接受英国广播公司“Hardtalk”（唇枪舌剑）节目主持人赛克（Stephen Sackur）专访时强调，毒品在全球造成严重危害，以死刑对付贩毒无疑是正确做法。

他指出，死刑是我国遏制滥用毒品问题的众多手段之一，证据显示这能有效阻吓贩毒活动，避免对不计其数的吸毒者和家庭造成伤害。

当主持人询及备受争议的马国籍运毒死囚纳加恩德兰（Nagaenthran）一案，尚穆根重申，法院认为纳加恩德兰犯案时能够理解所作所为。主持人进一步指纳加恩德兰的智商只有69，尚穆根随即反驳，强调辩方的精神科医生也确认纳加恩德兰没有智力障碍。

纳加恩德兰因走私42.72克二醋吗啡到新加坡在2010年被判死刑，今年4月27日正法。42.72克相当于约有3560管海洛因，足以应付510名嗜毒者一周的嗜毒量。

实际上，纳加恩德兰的上诉去年10月被我国终审法院驳回时，美国也有律师以智力障碍为由，要帮两名智商与纳加恩德兰差不多的男子脱罪，结果美国高等法院一样维持死刑原判。

尚穆根说，对毒贩施予死刑是为了拯救更多人的性命，我国在上世纪90年代每年逮捕约6000人，而在30年后的今天，区域内出现了更多毒品，形势更加严峻。

主持人接着追问尚穆根，在死刑课题上，我国执意作出这类严厉决策，是否做好准备让国际声誉受损？

对此，尚穆根说，关键在于保护新加坡人，这起单一案件引起了许多人的注意，英国广播公司去年10月至今年3月间也为此案发表了四篇文章，却对联合国毒品和犯罪问题办公室就东南亚毒品严峻形势发表的报告只字不提。

尚穆根接着把苏联独裁者斯大林的名言套用到毒品课题，指围绕纳加恩德兰案件的媒体报道和舆论反映出，“一个贩毒者的死亡是场悲剧，但千百万个嗜毒者的死亡只是个统计数字”。