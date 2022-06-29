尚穆根：不确定新加坡人对同性恋态度是否显著改变 正同各方深入磋商

（早报讯）市场研究公司易索普6月中旬发布的民调结果和政府进行的内部和其他公共调查有所偏离，内政部长兼律政部长尚穆根认为，新加坡人对同性恋的态度虽有变化，但他不太确定变化程度是否像易索普调查结果说得那么显著。

尚穆根日前接受英国广播公司（BBC）“Hardtalk”（唇枪舌剑）节目主持人赛克（Stephen Sackur）专访时说，新加坡正同利益相关者进行深入磋商，这包括同性恋、双性恋与跨性别者等（LGBTQ+）社群以及其他群体。

尚穆根也说，目前内阁尚未决定是否要废除《刑事法典》第377A节条文，他不愿意答复塞克关于新加坡未来会不会废除相关条文的提问。“你要知道，在内阁负责制中，我们要做的事情只有作出决定后才能宣布，目前我无法肯定地回答这个问题。”

易索普（Ipsos）6月16日发表调查结果，称500名新加坡受访者当中，有44%支持保留第377A节条文，这比2018年调查的55%有所减少。

刑事法典第377A节条文规定，无论是在公共或私人场合，男性与同性进行严重猥亵行为皆属违法，可被判监禁最长两年。这一条文是在英殖民地时期从印度刑事法典引入的，距今已有百多年历史。不过，我国政府目前采取的立场是不废除相关法令，但也不会援引这项条文起诉任何人。

尚穆根重申，虽然有一条旧日制定的法律将男性同性性行为定为犯罪，但新加坡政府不会起诉发生同性性行为者。“总检察署已经确定这是他们的立场，最高法院也已经裁定政府的立场具有法律效力。”

他解释，现在人们的态度虽然正在变化，但因为新加坡人口占很大比例的中立者不希望看到这条法律被废除，政府还是不能忽略这些观点。

尚穆根说，这些课题很复杂，也不容易解决，新加坡过去15年里达成了这种“混乱的妥协方式”，政府也有明确表态，属于LGBTQ+群体的人们有权在不受攻击和威胁的情况下和平生活。“我们事实上有保护这个群体的法律。”

他也指出，在民主社会当中须考虑主要民意所在，其他国家也没有解决这一问题，比如美国最高法院法官日前提出可能要重新考虑关于同性恋和同性婚姻是否合法的裁决。

尚穆根说，新加坡政府采取的方式是在国会处理这些问题，包括检讨法律让它与时俱进，以及采纳进行广泛磋商谋求共识的“新加坡方式”。