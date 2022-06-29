尚穆根：不否认本地存在种族主义 但没其他社会强烈

（早报讯）一些少数族群声称在租房时遭到歧视，屋主只愿意租给华族，事实上绝大多数新加坡人都有自己的住家，这类说法仅来自于在本地寻找住宿的外国人，远不足以反映本地种族主义的情况。

内政部长兼律政部长尚穆根日前接受英国广播公司“Hardtalk”（唇枪舌剑）节目专访时指出，如同其他多元种族社会，没有人会否认新加坡存在种族主义（racism）。“问题在于，它是不是个系统问题（systemic），而且有多常发生？”

综合他本身作为少数种族的经验，以及其他众多人民的经验，新加坡的种族主义比起许多其他社会，相对不强烈。

主持人引述英国杂志《经济学人》有关新加坡种族歧视的报道，指一些租房的人申诉许多屋主都倾向于找华人租客，一些地区甚至容不下印族或马来族租客。不过，尚穆根指出，93%的新加坡人都有自己的住家，这类说法仅限于要在本地租房的外国人，所以这是“把事实搞混了”。

至于民众对非华族总理的接受程度，尚穆根说，他不认为印族或马来族不能成为总理的说法是准确的。“英国曾经有过多少位非白人首相？让我们面对现实，种族对政治确实有重要影响。”

历来多项调查显示，无论是华族、马来族还是印族，各族都明显偏好由同族人选出任总理。尚穆根说，如果马来族或印族有好的候选人，国会议员仍会对他有信心，相信他能带领团队赢得大选。“我认为这是完全有可能的，所以我不会排除这点。我也不是在说我自己。”