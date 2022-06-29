尚穆根：新加坡针对乌克兰局势表态不是选边站

（早报讯）中美敌对情绪不断升温，但新加坡认定要“做正确的事”，针对乌克兰局势的表态与行动是原则问题，不是选边站。

英国广播公司（BBC）“Hardtalk”（唇枪舌剑）节目主持人赛克（Stephen Sackur）日前专访内政部长兼律政部长尚穆根。他提出的其中一个问题是，新加坡虽然和中美都保持着良好的关系，但在这两个大国关系日益紧张的背景下，迫不得已得选边站的新加坡会做出什么选择。

尚穆根回应时强调，对新加坡来说，在大环境中找到应对和航行的方式至关重要，选边站不是正确的处理方式。他指出，美国无论是民主党还是共和党都认为中国构成了直接威胁，而且一直都有“非此即彼”的心态；中国也有越来越多人认定国际形势“东升西降”，觉得美国是在尝试遏制中国，限制中国的发展。

尚穆根说：“如果紧张关系持续，技术和供应链就会出现更多的分化，或者更糟糕的局面，但新加坡和本区域许多国家一样，希望维持同华盛顿和北京的良好关系。”

新加坡是少数对俄罗斯实施制裁的亚洲国家，我国也将俄罗斯入侵乌克兰视为对主权国家的无端入侵行为，塞克将此解读为新加坡在价值观和世界观上比较倾向于华盛顿而不是北京时。

尚穆根回应说，新加坡当年也反对美国入侵格林纳达。“这是一个原则问题，而不是选边站。”

美国1983年派兵进入加勒比海岛国格林纳达并变更当地政府，新加坡当时在联合国大会上投票反对。

尚穆根指出，新加坡尤其密切关注生存和主权，国际法也极为重要。“当一个国家在没有正当理由的情况下入侵另一个国家时，无论是美国入侵格林纳达，还是俄罗斯入侵乌克兰，我们都会表态。”

他也说，在全球民主制度和威权主义两极分化情况越来越严重之际，新加坡不会倒向任何一个阵营，因为“民主”与“威权”的标签有时候会以一种虚伪的方式被人滥用，更重要的是一个国家的利益是什么，以及它要如何在价值观的背景下运作。

尚穆根也反问塞克：“你认为国际体系将如何发挥作用？你得做出全盘考虑。你也要看看和美国打交道的那些人，他们都是民主的吗？”