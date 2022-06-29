为退出实验谎称患冠病 公务员判罚5000元

（早报讯）报名参加大学研究实验后打退堂鼓，却担心缺席会留下不良印象，公务员竟谎称患冠病住院不能出席，结果因散播假消息遭罚款5000元。

控方指南洋理工大学的这项研究计划并非强制，被告陈经浪（42岁，公务员）无需理由就能拒绝参与，他完全没必要撒谎，行为令人费解。

被告今天（6月29日）承认一项触犯杂项法令（公共秩序与骚扰）的控状。

事件发生在2020年9月。案情显示，被告报名参与南大的一项研究实验，探讨人们做决定时的心理过程。

参与者完成实验后将获得酬劳。南大也通知所有参与者，他们可随时选择不参与实验，这么做不会有任何后果或损失。

9月1日，被告顺利完成研究实验的第一个项目，但后来不愿参与六天后（9月7日）的第二个项目。在第二个项目进行的前一天，南大研究员通过电邮提醒被告参与，被告因不想直接拒绝对方，竟回复称自己患上冠病并在医院隔离，无法出席。

这句谎言导致研究实验暂时停止，南大研究员得耗时联系所有的参与者，还花了349元更改研究计划，两名职员也因此休缺席假。控方指案发时冠病疫苗还未面世，与冠病确诊者接触的人可能因此感到惊慌。

南大职员要求被告提供更多信息，如病例号码及具体症状，方便校方与教育部做出相关安排。被告得知当局接获通知后，急忙改口称有人骇入他的电邮，乱发假信息给南大。

卫生部隔天证实被告不是病患。南大决定报警处理，被告接受警方问话时承认传播假信息。

代表律师指被告的决定虽然愚蠢，但他完全没有恶意，只是担心若缺席会给研究员留下不良印象。被告也愿意为南大的损失作出赔偿。

控方指被告的行为不负责任，但考虑到此假信息没有在社交媒体传播，没导致公众恐慌或浪费太多的公共资源，认为判他罚款即可。（人名译音）