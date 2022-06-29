天阶和SMRT合作在本地打造巨型数码天幕

（早报讯）本地上市公司天阶控股（The Place Holdings）将投资2亿元，与SMRT旗下的胜德丽生活时尚（Stellar Lifestyle）公司合作，共同在本地打造首个数码天幕，让它成为新加坡全新旅游景点，为公众带来高科技媒体的沉浸式体验。

这个数码天幕长200米，计划2024年在新加坡落地。

天阶控股星期三（6月29日）与SMRT签署协议，宣布上述合作计划。

至于这个巨型天幕的建设地点，天阶控股执行董事兼总裁樊献勇接受《联合早报》访问时说，公司与SMRT还在物色理想位置，预计将位于市区，并计划在下来约一年半时间内建成。

他也指出，这个数码天幕将作为“L.I.F.E.全渠道数码化生态系统”的主要部分。

这个系统由天阶与SMRT联合打造，提供了物流、沉浸式体验、未来化和电商等相关服务，包括结合人工智能、大数据、物联网等技术，支持本地企业和社区在数码经济领域的发展。

例如天阶将和SMRT合作提供“到户交付”（last mile）服务，消费者可在天阶的电商平台订购物品，然后在地铁站取货，完美解决他们取货的痛点。

他还透露，除了新加坡，公司下来还计划在全球主要城市如悉尼、首尔、迪拜、伦敦等地快速复制10座以上巨型天幕。

在北京建有亚洲最大天幕

天阶母公司世贸天阶投资集团是一家在中国拥有数十亿资产的企业集团，主要业务包括房地产开发与管理、文化旅游及相关零售业务，以及媒体相关业务。

其中，集团位于北京的“世贸天阶梦幻天幕”，是北京的地标之一。它是全亚洲最大的一块液晶显示屏，长250米。

2016年1月，天阶股东通过认购新股的方式增资9370万元，获得本地上市公司优康控股（Eucon Holding）的控股权，并更名为天阶控股。

胜德丽生活时尚是SMRT的商业单位，专注于房地产和零售店面管理、媒体和数码广告解决方案等业务。它也是本地地铁网络中最大零售和广告代理公司。

天阶控股执行主席吉增和说，公司与SMRT有着共同的愿景，即利用先进的科技和基础设施来改善人民生活质量，使中小企业能够融入数码时代的商业模式，具备新的可持续成长能力。

他指出，新加坡的数码天幕将是北京“梦幻天幕”升级版，能作为各类大型活动、媒介曝光、数码营销、电子竞技、互动游戏等多元内容的平台，同时提供极具科技感、互动沉浸式的体验。

他也说：“如今，数码经济处于加速演进和融合创新的全新阶段，我们积累的技术和经验为未来的新业态、新模式铺平了道路。”

共同开发沉浸式媒体解决方案

SMRT主席佘文民说，公司正和天阶控股合作，共同开发沉浸式的媒体解决方案，推动富有意义的社会互动，同时为企业提供创新商品服务。

他说：“天阶控股在发展领先于市场的媒体、旅游和房地产业务方面，有着亮眼业绩。通过合作，我们期待着地铁站及周围社区焕发活力，更好地将通勤者和社区联系起来。我们也相信这些合作将为彼此取得更大商业成功铺平了道路。”