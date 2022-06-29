冠病病逝男童父亲：儿子病情六小时内急转之下 全家措手不及

（早报讯）因冠病病逝的男童，生前染病后病情在六小时内急转直下，身患冠病的父亲守在旁照顾，各医院资深医生也前来支援，但仍无法挽救男童的性命。

年仅一岁半的男童扎希（Zaheer Raees Ali）周一（6月27日）因冠病病毒、呼吸道合胞病毒和肠道病毒感染引发的脑炎（Encephalitis）而死亡。

男童父亲法拉夫（Farath Shba，33岁，客户经理）今午接受《联合早报》访问时说，扎希上星期日（19日）下午还在开朗地玩耍，但当晚就出现轻微的发烧症状。

他说：“我们当时让他吃退烧药，到了凌晨4时妻子就叫醒我说他的体温越来越高，冠病检测也呈阳，他们两人便马上自我隔离。他的体温一度被控制下来，隔天傍晚还能正常吃饭，但到了晚上8时，他入睡30分钟后就突然惊醒和发抖。我尝试为他擦浴降温，但他体温不断飙升，一度高达摄氏42度。”

眼看扎希的病情不断恶化，法拉夫立即呼召德士将儿子送到竹脚妇幼医院，但儿子抵达医院后已经不省人事，之后虽然成功降温，却出现了癫痫的症状。扎希随即在周二凌晨1时送往重症病房继续接受治疗。

法拉夫边啜泣边说，除了患有皮肤病外，扎希一直非常健康和勇敢，在患病后六个小时内病情急转直下，是全家始料未及的。在之后几天里，法拉夫的长子和妻子也相继感染冠病，剩下他独守加护病房照顾儿子，即便自己也在周三确诊，仍不离开病房半步。

针对他在社媒发文求助，他说：“我希望有更多机会救自己的孩子，竹脚妇幼医院的医生都非常尽责，我要向他们表达谢意。之后国大医院和安微尼亚山医院的资深医生都前来帮忙，外交部长维文医生也帮忙动员新保集团的资深医生协助，我也要感谢他们，不幸的是扎希年纪太小，能使用的药物有限，能做的很少。”

扎希的葬礼已在周二（28日）进行，法拉夫透露3岁的长子尤其无法接受弟弟逝世的消息，已有两天不肯进食。他也说自己要变得更坚强，继续照顾家人。

他说：“我希望扎希会是第一个也是最后一个因冠病逝世的幼童，其他家长无须经历我们经历过的。我呼吁大家都应认真看待冠病，如果发现孩子的症状严重，就应该第一时间求医，如果适合接种疫苗也应该尽早去接种，以便保护大家。”