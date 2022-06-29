球棒打人钢片割脚 两人涉联手攻击一男被控

（早报讯）两男疑在芽笼联手攻击一男，一人拿着棒球棒打人，另一人则涉嫌用钢片割受害者的脚，两人被控持危险武器蓄意伤人罪。

这起攻击事件发生在6月18日晚上9时许，地点是芽笼21巷。事发两周后，涉案的两名被告沙菲特（29岁）和努鲁阿敏（30岁）星期三（6月29日）被控。

根据控状，受害者萨迪维尔遭两人袭击，努鲁阿敏拿着棒球拍打他的身体，沙菲特则用40厘米长的钢片，割伤对方的脚。持这些武器伤人可能导致死亡。

控状没提及三人的关系、他们为何陷入混战，及受害者的具体伤势。

针对这起事件，警方和民防部队当时受询时证实，一名44岁及一名51岁男子事后在清醒状态下送往陈笃生医院。控状没显示萨迪维尔的年龄。

此外，一名34岁男子因持危险武器蓄意伤人罪被逮捕，另有年龄分别为43岁及53岁的两名男子疑为私会党成员，涉抵触社团法令（Societies Act）被捕。据了解，沙菲特和努鲁阿敏事后隔几天被捕。

除了上述罪状，沙菲特也因今年3月5日的另一起事件，面对多一项滋事打架罪。

控状显示，当天晚上10时57分许于沙球朥路的一家餐馆，沙菲特与三人打架，扰乱公共安宁。

两名被告目前还押监狱，有待调查完成。沙菲特将在下月19日出庭认罪。

持危险武器蓄意伤人罪名若成立，两人可各面对最长七年监禁，或罚款，或鞭刑，或任何上述组合的刑罚。滋事打架罪名则附带最长一年监禁，或最高5000元罚款，或两者兼施。