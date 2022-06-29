妻酒后开车撞灯柱 洋汉包庇她判监一周

（早报讯）妻子酒后开车撞灯柱，男子明知妻子闯祸回到家，却对上门的警员谎称妻子不在家，导致警员没法当场进行呼气测醉分析，无法确定他妻子是否酒驾。

现年45岁的丹麦籍被告克劳斯星期三（6月29日）承认一项提供假资料的罪名后，被判坐牢一周。他不服所判，有意提出上诉。

根据案情，被告的妻子刘夏（译音）在2019年10月22日，到圣淘沙高球俱乐部与朋友喝酒聚会。被告虽然不在场，但他清楚妻子会在聚会中喝酒。

当晚9时30分，刘夏开车回家途中，撞上圣淘沙一带的灯柱，但她没有停车，径自离开现场。一名目击者记下了她的车牌通知警方。

被告后来在公寓停车场接妻子时，管理员曾获知刘夏开车回家时发生意外。

几名警员接获通报后，找上被告住家，并在公寓管理员和保安陪同下，于隔天凌晨12时30分上门要求与刘夏了解情况。

谎称妻子不在家 拒让警员入屋

然而，出来应门的被告却谎称妻子不在家，而是在荷兰村与朋友聚会。警员要求被告拨电给妻子，他却继续谎称妻子没接电话，并嚷嚷说他已强调妻子不在家“500次”。

公寓保安之后确认刘夏没有离开单位，警员于是再次上门，但被告仍坚持妻子不在家，也拒绝让警员入屋，导致警员无法及时对刘夏进行呼气测醉分析。

刘夏直到当天上午11时许，即事发12小时后才在警局进行呼气测醉分析，而检测结果显示“过关”。

同月25日，被告到警局录口供，声称他当时不知道妻子行踪，但妻子曾透露她在荷兰村。

律师代为求情说，被告不该被判处监禁，因为警员当时没有明确说明正在调查酒驾罪名，也没要求刘夏进行呼气测醉分析，因此被告提供的假资料不影响调查结果。即使被告知道妻子闯了祸，也不能断定他知道警员是在调查酒驾罪名。

律师也说，警员在凌晨时分多次上门，刚好被告当时独自照顾生病的孩子，才会情绪激动，他对此感到抱歉。

控方则反驳说，尽管警员当时没有明确表明正在调查哪一项罪名，但依据当时的情况可以知道事态严重，被告却多次撒谎让妻子得以逃过可能面对的酒驾罪，吁请法官判处他坐牢二至三周。

妻被罚款1400元吊销各级驾照三个月

法官下判时同意控方立场，指出被告包庇妻子的行为影响了警方调查，因此判他坐牢一周。

至于刘夏，她事后承认触犯公路交通法令，被判罚款1400元和吊销各级驾照三个月。