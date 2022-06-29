受毒邮票影响 22岁青年六楼坠死

（早报讯）朋友倾诉感情不顺，22岁青年陪朋友疗情伤，却突然与朋友一起嗑药，结果青年嗑药后情绪亢奋，趁朋友开门之际冲出去，从六楼至七楼的墙沿坠下，伤重身亡。

验尸官纳科达星期三（6月29日）针对死者李振洋（译音）的死因发表研讯结论。他指出，尽管死者早前曾被诊断患有重郁症和适应障碍症，但家人都表示死者生前没有表现出有自杀念头，因此排除自杀的可能。

综合所有证据，死者应该不是第一次接触毒品，他相信事发时受到麦角酸酰二乙胺（LSD，俗称“毒邮票”）的影响而坠楼。

最终裁定是一起不幸意外

验尸官最终裁定这是一起不幸的意外，并指出这场悲剧显示毒品不仅对吸毒者造成伤害，也对家人产生影响。

这起事件发生在2021年6月13日，地点是白沙一带的组屋。

庭上揭露，死者的朋友当时面对感情问题，他事发前一晚到死者家诉苦。

根据朋友的说辞，死者后来提议服食毒邮票，两人接着到盛港组屋向另一人购买毒邮票后，当场在组屋区服食毒邮票。

接着，两人搭巴士到朋友白沙的家，朋友的姐姐和三个朋友当时也在家。他们看到死者和朋友状态不佳，但以为两人喝醉酒，因此不以为意。

然而，死者后来情绪亢奋不断在屋内到处走动，更多次狂吐，导致客厅和房间到处都是呕吐物。他称自己发热一度脱掉衣服，还把一杯水倒在身上，并嚷嚷着要回家。

隔天凌晨时分，大家见死者情绪较稳定后，让朋友帮忙召私召车送死者回家，但就在朋友开门之际，死者突然冲出门。

朋友赶紧追在后头，惊见死者坐在墙沿。朋友上前劝解，死者一把拉近他，申诉人生没有意义，还问朋友要不要一起跳下去，结果死者没多久就跑到另一处六七楼间的墙沿，接着坠下楼。

死者被送院时还有呼吸，但抢救不果，当天凌晨5时许不治。他的死因是多处受伤，包括头部重创和腿部多处骨折，致命伤与坠楼造成的伤势相符。

专家：毒邮票影响人体感官和精神

死者的体内也检验出含有毒邮票的成分。专家表示，虽然毒邮票不会导致死亡，但会影响人体感官和精神。

据死者的父母和姐妹了解，死者不曾吸毒。然而，死者与其他人的聊天记录显示，他相信不是第一次接触毒品。

警员没有在事发地点发现任何遗书，也没有打斗的痕迹。警方根据现有证据，排除他杀的可能。