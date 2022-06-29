277人陷假公安骗局 损失逾3030万元

（早报讯）假冒政府官员行骗，今年1月以来，新加坡已有277人误陷假公安骗局，损失金额至少3030万元。警方提醒公众警惕类似骗局。

警方星期三（6月29日）发文告说，骗子一般会冒充卫生部、高等法院或其他政府机构进行语音通话。当受害者接通来电按指示操作时，骗子就会将电话转接给假公安，并声称受害者涉嫌洗钱等非法活动，必须接受调查。

受害者若不幸落入圈套，骗子会进一步要求受害者提供个人资料、网银账户等进行转账，谎称这是调查的一部分，以便让受害者摆脱嫌疑。此外，骗子还会要求受害者每天报告行踪，约在某地转交和收取虚假的官方文件，也要求整个过程必须对其他人保密。

一般来说，直到受害者发现银行户头出现未经授权的转账记录，或者无法取回据称因“协助警方调查”而转走的金钱时，才意识到自己受骗。

警方：不会要求公众转钱助查

警方强调，任何海外执法机构在未经新加坡政府批准之前，无权在本地展开执法行动、逮捕任何人或要求公众协助任何形式的调查。警方也不会要求公众转钱助查。

为避免落入类似骗局，警方告诫公众，切勿接听陌生来电，特别是号码前带有“+”的海外电话。即使接听了，也不要听从来电者的指示。没有政府机构会通过电话或是社交媒体平台，向公众索取个人银行资料、密码或是要求付款。

若有疑虑，可向有关单位的官网和来源查证真伪。在做出任何行动和决定前，先和亲友确认征求意见，同时保持冷静，不要受情绪影响而做出错误判断。发现任何不明交易，也可立即通报银行。

公众可上网www.police.gov.sg/iwitness，或拨警方热线1800-255-0000求助。公众也可拨打反诈骗热线1800-722-6688，或上网www.scamalert.sg，了解更多防范骗案信息。