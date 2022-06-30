（早报讯）亚太股市周四开盘或将小幅涨跌，东京和悉尼的股指期货今早（6月30日）持稳，香港股指期货上涨。美国十年公债收益率已回跌至3.09％以下，而欧盟中央银行行长周三在欧洲央行的年度论坛上警惕通货膨胀将持续更久。

新加坡股市的海峡时报指数昨日微跌0.17％至3134.87点。

纽约股市的道琼斯指数、标普500指数和纳斯达克指数昨日起伏不定，分别上涨0.27％、下跌0.07％和下跌0.03％。

纽约三大股指的期货今天至今跌幅在0.05％至0.11％之间。

周四可关注的股票：

1.海峡贸易（Straits Trading）的子公司以1亿3000万英镑（2亿2000万新元）收购英国格洛斯特郡（Gloucestershire）格洛斯特商业园（Gloucester Business Park）的一组办公楼与工业建筑和一些地段。这组资产的九个房地产共有约52万2000平方英尺的净可租用楼面，其中七个为办公楼（31万1000平方英尺），两个为工业建筑（21万1000平方英尺），六个地段则合计83万平方英尺（多数为工业与物流房地产发展地段）。现有房地产的租用率达100％。

海峡贸易昨日股价跌0.35％，闭市报2.88元。

2.仁恒置地（Yanlord）昨晚透露，它在上海的公寓项目仁恒海上源的第三批预售单位已全部卖出，这372个单位总楼面5万2914平方米，总销售额为60亿8500万人民币（12亿8000万新元）。这个项目将建16栋大楼，总计将有1171个单位，总楼面18万3215平方米。

仁恒置地昨日股价持平于1.08元。

3.天阶控股（The Place Holdings）将投资2亿元，与SMRT旗下的胜德丽生活时尚（Stellar Lifestyle）公司合作，共同在本地打造首个数码天幕，让它成为新加坡全新旅游景点，为公众带来高科技媒体的沉浸式体验。这个数码天幕长200米，计划2024年在新加坡落地，预计它将位于市中心。天阶控股下来还计划在全球主要城市如悉尼、首尔、迪拜、伦敦等地快速复制10座以上巨型天幕。

天阶控股股票本周暂停交易至昨日，今天恢复交易。它上周五股价闭市持平于7.5分。

4.献议收购者宣布，不打算提高对TTJ控股（TTJ Holdings）的每股0.23元收购价，因此按规定，收购者之后将不能提高收购价。

TTJ控股是在昨日闭市后透露这个消息。早前，这个献议被独立财务顾问ZICO Capital评为“不公平而且不合理”，董事已接受独立财务顾问的看法，建议股东拒绝接受这个献议。

TTJ控股股价昨日持平于0.245元，继续高于收购价。

5.爱物联科技（iWOW Technology）昨日闭市后透露，2022财年的营收同比上扬31％至3450万元，净利微升4％至390万元。如果不包括一次性的上市费用，集团调整后的净利增加36％至500万元。这是公司上市后首次发布全年业绩。

爱物联科技股价昨日上涨2.08％，闭市报0.245元。

6.第二房地产（Second Chance Properties）昨日闭市后透露，子公司Better Chance Properties将以1339万元，脱售在幸运商业中心（Lucky Plaza）的四个单位（#01-56/57/58/59）。买方已获得选购权书。

第二房地产昨日股价涨2.22％，闭市报0.23元。

7.利百（Nippecraft）昨日股价暴涨后遭新交所询问异常交易原因，公司昨日闭市后透露，公司正在与第三方讨论它在裕廊西的房地产。目前还不能确定这些讨论是否会导致出售这个房地产（9 Fan Yoong Road）。公司曾在4月26日透露正在检讨这个房地产的选项。

利百的股价昨日开市交易一个钟头后便暂停交易，股价暴涨26.83％，最后报5.2分。它今天将恢复交易。

8.A-Sonic宇航（A-Sonic Aerospace）昨晚透露，新交所已批准让它脱离新交所观察名单。公司将从6月30日开始，脱离观察名单。

A-Sonic宇航股价昨日跌0.75％，闭市报0.665元。