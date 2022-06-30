多30间建屋局食肆未来四年完工 提供可负担食物选择

（早报讯）建屋发展局在过去四年新建34间食肆，另有30间将在未来四年内完工。为了让居民有可负担得起的食物选择，建屋局会确保各组屋区和市镇都有足够的食肆，以维持良性价格竞争。

建屋发展局处长（政策与规划）何康玮在回应《联合早报》读者有关政府应设法维持咖啡店食物价格的来函时指出，目前全岛共有772间建屋局建造的食肆，其中372间出租给业者，400间为私人拥有。

此外，全岛目前有超过100个小贩中心，政府会陆续增建更多小贩中心，四个新小贩中心会在今年内开始营业，另外七个正在规划或兴建中。

建屋局说，私人拥有的食肆买卖交易，建立在你情我愿的基础上。不过为了避免炒作，建屋局自1998年起不再出售食肆。所有新食肆都由建屋局出租，业者一般签三年租约，随后可续签。

当局在2018年推出“价格与素质准则”（Price-Quality Method，简称PQM），规定业者标价和素质的比重各占50％，不再是价高者得。

在素质比重占一半的情况下，提供可负担食物选择的业者，会获得更高分数。过去五年，建屋局出租的食肆租金中位数，一直保持稳定。

何康玮指出，尽管食肆经营者和个别摊主之间的租约属私人协议，但基于商业利益考量，要留住摊主，租金须合理。如果租金太高，个别摊主可能另寻他处，导致摊位空置或食肆业者成本增加。同样地，摊主通常也会与附近食肆比较，确保他们的熟食价格可以吸引食客并保持竞争力。

“建屋局会继续观察食肆经营者表现，并确保有足够的食肆，让居民可以继续享用可负担得起的食物选择。”