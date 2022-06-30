车辆减排税务计划后年收紧 明确区分传统内燃式引擎汽车和环保车

（早报讯）车辆减排税务计划将延长多三年，不过政府将从2024年起收紧各等级的污染物质排放标准，明确区分传统内燃式引擎汽车，以及更环保的混合动力车和电动车。

国家环境局和陆路交通管理局星期四（6月30日）发联合文告宣布，原定今年12月31日到期的增强版车辆减排税务计划（Vehicular Emissions Scheme，简称VES）将延长至2025年12月31日，以继续鼓励公众和业者选购更环保的车型。

当局将从2024年1月1日起收紧各等级的污染物质排放标准，只有完全不会排放尾气的车款如纯电动车才可享有最高的A1级别税务回扣；A2级别车款则包括高功耗的电动车、多数的混合动力车，以及效率高的小型内燃式引擎车；其他传统内燃式引擎车及一些混合动力车将列入其他排放等级。

明年公布新税务回扣 附加费保持不变至2025年底

从现在至2025年底，各级别的附加费数额不会有改变。目前的税务回扣金额则会维持到2023年12月31日，环境局和陆交局将在明年公布2024年新注册的车辆所享有的税务回扣。

自2018年实行的车辆减排税务计划，根据车辆的二氧化碳和空气污染物的排放量，给予购车者和德士公司税务回扣或附加费。

根据去年1月开始实行的增强版计划，低排放的A1级和A2级汽车可获得的税务回扣分别为2万5000元和1万5000元；去年7月起，废气排放量较高的C1级和C2级汽车则须支付的附加费，则分别为1万5000元和2万5000元。

A1级和A2级德士则能分别获得3万7500元和2万2500元的税务回扣；C1级和C2级德士附加费则分别为2万2500元和3万7500元。

空气污染物涵盖碳氢化合物（hydrocarbons）、一氧化碳（carbon monoxide）、氮氧化物（nitrogen oxides）和微细颗粒（particulate matter，简称PM）。

文告指出，环境局在2021年针对收紧减排税务计划的污染物水平征询业界，多数车商对新标准没有异议。“我们也延长实施时间，为进口更清洁的车型提供更多准备时间。”