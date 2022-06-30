7月至9月电价再上涨 创近14年新高

（早报讯）下个季度的住家电费环比平均将上调8.1％或每千瓦时2.21分，涨价后的电费每千瓦时为30.17分（不含7%消费税）。这是自2009年1月以来的最高价位，也是电费连续六个季度上涨。

新加坡能源集团星期四（6月30日）发文告指出，7月1日至9月30日的电费从原本的每千瓦时27.94分，上涨至30.17分。这意味着四房式组屋家庭每个月的电费平均上升8.25元（不含消费税）。

文告说，俄罗斯和乌克兰的冲突导致全球天然气和石油价格大幅攀升，是能源价格高涨的主要因素。

新能源每三个月根据能源市场管理局的准则调整电费。本地自2018年11月起开放电力市场，全国约有一半家庭用户转向零售商购电，多数人签购固定价格配套。电费调涨只影响那些仍向新能源订购受管制电价（regulated tariff）配套的用户，而已与电力零售商签购固定价格配套的家庭用户则不受最新电费调整的影响。

本地电价涵盖四个部分，包括能源价格、网络成本、市场支援服务费，以及市场管理和电力系统运作费，其中能源价格占约一半，百分比最高。由于95%的电力依靠进口天然气，全球能源市场的波动会影响本地市场。

资料显示，今年第三季的电费是2008年第四季后每千瓦时首次高于30分。2008年第四季的电费曾达到每千瓦时30.45分（不含消费税）的高点，这次公布的每千瓦时30.17分的电费只比前者稍低0.28分。